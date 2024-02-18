Хто з ВПО в Україні залишиться без виплат – перелік

Від січня 2024 року частині внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні припинили надавати грошові виплати від держави.

Про це йдеться в постанові Кабміну від 11.07.2023 № 709 "Про підтримку внутрішньо переміщених осіб".

Йдеться, зокрема про громадян, які перебувають за кордоном понад 30 календарних днів без обґрунтованих та документально підтверджених причин.

Кому ще скасують виплати:

ВПО, які придбали квартиру, будинок чи ділянку на суму понад 100 тис. грн (крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету);

придбали новий транспортний засіб, від року випуску якого минуло менш ніж 5 років (крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби ЗСУ);

мають власне житло площею понад 13,65 кв. м на одного члена сім’ї на територіях, де не ведуться активні (можливі) бойові дії або які не є окупованими;

придбали іноземну валюту на загальну суму понад 100 тис. грн (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківські метали;

мають на депозитному банківському рахунку кошти на загальну суму понад 100 тис. грн.

Нагадаємо, банкір дав прогноз щодо курсу долара в Україні наступного тижня.

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