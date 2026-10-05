Коли в Україні дадуть тепло 2026 року: названо головну умову

Опалення / © pexels.com

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В Україні готуються до опалювального сезону 2026–2027. Водночас точна дата початку подання тепла не є однаковою для всіх міст і залежить насамперед від погодних умов.

Про це свідчить постанова Кабінету міністрів №830 від 21 серпня 2019 року.

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Коли почнуть опалювати будинки

Опалення у населених пунктах можуть почати вмикати тоді, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль тримається нижче +8 градусів. Такий температурний критерій саме й передбачений постановою.

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Йдеться про середньодобовий показник, тобто враховується температура протягом усього дня і ночі.

Водночас фіксованої дати, з якої тепло одночасно з’явиться в усіх містах України, немає. Рішення про початок опалювального сезону ухвалюють органи місцевого самоврядування, враховуючи ситуацію у конкретній громаді.

Тому в одних населених пунктах батареї можуть почати нагріватися вже в середині жовтня, водночас в інших старт опалювального сезону можуть відкласти до листопада, якщо погода залишатиметься достатньо теплою.

Хто отримає тепло першим

Під час запуску опалення насамперед забезпечують теплом об’єкти соціальної сфери. Йдеться, зокрема, про:

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лікарні та інші медичні заклади;

дитячі садки;

школи.

Після цього тепло подають до житлових будинків та інших об’єктів відповідно до рішення місцевої влади.

Водночас дата старту опалювального сезону не впливає на чинний тариф на електроенергію для побутових споживачів. Від 1 жовтня 2026 року його не підвищували. Базова ціна залишається на рівні 4,32 грн за кіловат-годину.

Власники двозонних і тризонних лічильників за певних умов можуть платити менше за електроенергію в окремі години.

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