Коли закінчиться війна в Україні: військовий відповів

Переговори з Росією — це страшний сон. Ворог отримає можливість тягнути час.

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю для TSN.UA висловив військовий Ігор Олійник.

“Переговори — це можливість потягнути час для ворога. Страшний сон — це якщо хтось там буде домовлятись із ними. Не може бути інших домовленостей окрім як хоча б залишити, звільнити всю нашу територію. А після того, як вони залишать всю нашу територію, війна також не скінчиться, якщо це взагалі трапиться. Не хотілося б домовленостей на їхніх умовах м’яко кажучи”, — розповів Ігор Олійник.

На його думку, за рахунок домовленостей війна в Україні швидко не закінчиться.

“Якщо вона (Росія — ред.) зруйнується зсередини і розпадеться, тоді є шанс дуже хороший на перемогу. Це сто відсотків. Але це дуже маленькі шанси. Там немає більшості в керівництві, яка проти вторгнення. А якщо хтось один з’явиться, його швидко затиснуть. Немає опозиції до влади, яка там є. Там треба, щоб все зламалось одразу. Поки в них є бажання і можливості проводити таку кампанію скажімо так, то нічого не зміниться”, — розповів військовий.

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