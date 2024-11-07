Пияцтво і СЗЧ: нардепка переповіла слова військового про проблеми на полігонах БЗВП

За словами нардепки, у деяких центрах просто ставлять галочку БЗВП, що залишає ще менше шансів фахівцям на виживання.

Базова військова підготовка (БЗВП) і саме становище військових на деяких полігонах є вкрай незадовільним.

Проблемами поділилася народна депутатка Мар'яна Безугла з посиланням на розповідь одного військового, що проходив підготовку на одному з полігонів Заходу України.

Далі Безугла наводить слова військовослужбовця:

1. Є предмети, які взагалі не викладалися: правова підготовка, міжнародне гуманітарне право, статути ЗСУ України, психологічна підготовка, виживання.

2. Біля наметів, у яких ми мешкали, були два бліндажі: один дуже маленький, інший більший, але завалений. Фактично вночі, під час тривоги, ми спали на вулиці у спальниках. Капітальних укриттів не було. Деякі взводи будували укриття власноруч і за свої кошти. Ми – ні.

3. Шикування по 6 разів на день . Іноді стояли по 20-30 хвилин. Були сміливці, які ставили питання ротному щодо цього, але їм пояснювали: "вас це не має це ї**ти. Скільки скажемо стояти, стільки й будете стояти".

. Іноді стояли по 20-30 хвилин. Були сміливці, які ставили питання ротному щодо цього, але їм пояснювали: "вас це не має це ї**ти. Скільки скажемо стояти, стільки й будете стояти". 4. Медичне забезпечення. Є так званий лікар, який на всі випадки життя дає парацетамол. У серйозніших випадках можуть відправити в санчастину.

5. Харчування — повне дно . Військові стоять в черзі за обідом 40 хвилин.

. Військові стоять в черзі за обідом 40 хвилин. 6. Волонтери приїжджали, розповідали про дрони і маскування. Це плюс. Також — про засоби РЕБ і РЕР.

7. Наряди як додаткове відволікання від занять були регулярними.

8. Стрільби проходили хаотично. Хто не вмів, стріляв інтуїтивно. Нічні стрільби — ніхто не розумів, для чого вони.

9. Часто забирали на роботи: розвантажувати ліс, копати котлован, розвантажувати продукти для кухні, розбирати палети.

10. Повна протилежність тому, як навчають курсантів в Англії. Англійці сміялись з відео, яке їм надсилали з України.

11. СЗЧ (самовільне залишення частини) щодня . Найбільше за ніч втекло 14 людей . Кажуть, бувало й більше.

. Найбільше . Кажуть, бувало й більше. 12. Деяким інструкторам все одно. Вони повторюють одні й ті ж історії.

13. Мав 3 направлення до бригад, де служать мої знайомі, на посади, частково відповідні моєму профілю. В навчальній частині на це не зважали. У розмові сказали, що на них не можу розраховувати. Вони відправляють людей лише до 8 бригад із сумнівною репутацією. Деяких відправляють у піхоту без розбору , декому вдалося потрапити до дронщиків.

, декому вдалося потрапити до дронщиків. 14. На БЗВП процвітало пияцтво. Якщо ловили — залишали на ніч у ямі. Офіційних санкцій не було, можливо, керівництво не хотіло псувати статистику”.

Також Безугла навела слова іншого військового, який стверджує, що нібито при переводі із Повітряних Сил в Сухопутні війська людям типово просто ставлять галочку БЗВП і записують штурмовиками без належної підготовки.

Нагадаємо, що від 1 листопада навчальні центри всіх складових Збройних сил України перейшли на програму базової загальновійськової підготовки тривалістю 1,5 місяця замість 30 днів.

Раніше військовослужбовець і ексбранець Кремля Станіслав Асєєв розповідав, як у навчальному центрі зустрів мобілізованого безхатька, у якого ноги "буквально гнили та сочилися". За словами письменника, цього чоловіка вже наступного дня відвезли до лікарні, але звідки його повернули як цілком придатного.

Також він розповів, що бачив, як мобілізованого з вадами зору записали у снайпери, а в іншого виявили гепатит.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.