Спецпризначенець СБУ: голова спецслужби Василь Малюк регулярно приїздить на передову

Центр спецоперацій "А" (також відомий, як "Альфа") виконує на війні надзвичайно складні завдання. А до бійців на фронт регулярно приїздить особисто голова СБУ Василь Малюк.

Про це один зі спецпризначенців команди "Mich Team" з "ЦСО "А" СБУ розповів під час ефіру програми "Від душі в душу".

"Центр спецоперацій "А" - це машина, яка рухається вперед і дає відсіч ворогу. Є завдання – є виконання. Ми воюємо по всьому фронту, там де найгарячіше – там ми. Про масштаб операцій зараз ми не можемо говорити, бо не можна відкривати ворогу всі свої секрети", - говорить спецпризначенець.

За його словами бійців інших підрозділів надзвичайно мотивує, що поряд спецпризначенці СБУ.

"Вау, та ви шо! З нами буде "Альфа"!" - саме така реакцію коли ми приходимо на допомогу іншим підрозділам на передовій. Вони знають, що ми спеціалісти своєї справи", - каже спецпризначенець СБУ.

Спецпризначенець розповів, що бійців на фронті регулярно відвідує керівництво Служби.

"Коли ми їх бачимо, у нас стає ще більше мотивації. Ще не було жодного відрядження, коли б голова СБУ Малюк не приїхав до нас. Він майже кожного знає в обличчя, завжди знаходить слова підтримки", - підкреслив спецпризначенець.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що відповідно до опитування групи "Рейтинг", проведеного на замовлення Євросоюзу, рівень довіри до СБУ сягнув позначки 73% і став найбільшим за весь період Незалежності.

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