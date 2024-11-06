Підготовка у ЗСУ стала тривалішою: що зміниться для новобранців

З 1 листопада навчальні центри всіх складових Збройних сил України перейшли на програму базової загальновійськової підготовки тривалістю 1,5 місяця замість 30 днів, як було раніше.

Про це повідомив начальник Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Ігор Палагнюк у коментарі Укрінформу.

"Таке рішення затверджено головнокомандувачем ЗС України з огляду на поточні результати роботи, що нині триває на базі чотирьох ключових військових навчальних центрів. До пілотного проєкту, що був розроблений Головним управлінням доктрин та підготовки ГШ ЗСУ (J7), залучено близько 500 новобранців", – сказав він.

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Палагнюк зазначив, що збільшення часу навчання відбувається в межах програми "Збереження життя військовослужбовців", яка має на меті покращити підготовку українських захисників.

"Подовження базової загальновійськової підготовки включає збільшення обсягу занять з вогневої підготовки, домедичної допомоги та інших додаткових курсів. Такі зміни продиктовані запитом від військових частин, які виконують бойові завдання на фронті", — додав він.

Загалом нова базова програма збільшилася на 78 годин.

"Серед її ключових показників можна виділити суттєве посилення вогневої підготовки – її збільшено на 33 години, а кількість навчальних вправ із 23 виконуваних раніше нині відпрацьовується у 45 варіаціях. Додаткова практика також стосуватиметься комплексної тактичної підготовки, дій особового складу щодо БПЛА та РЕБ, військової топографії, технології війни, заходів бойового досвіду, знань та навичок застосування колективної зброї тощо", – деталізував Палагнюк.

Нагадаємо, що в Україні подовжили воєнний стан та мобілізацію до лютого 2025 року. Дію воєнного стану подовжено ще на 90 днів.