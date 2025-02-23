Переговоры Украины и США: Ермак сообщил первые подробности разговора

По словам руководителя ОПУ, разговор с американской командой переговорщиков был конструктивным.

В воскресенье, 23 февраля, прошел новый раунд переговоров между украинской и американской сторонами.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Пришлось уйти раньше с форума "Украина. Год 2025" вместе с первым вице-премьером – министром экономики Юлией Свириденко на важный разговор с американскими партнерами, который касается соглашения. К нам присоединилась вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министр юстиции Ольга Стефанишина", – написал руководитель ОПУ.

Он добавил, что Соединенные Штаты представляли министр финансов Скотт Бессент и советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолц, их команды, а также представитель вице-президента США Джей Ди Венса.

"Продвигаемся в работе. Конструктивный разговор. США – наши партнеры, и мы благодарны американскому народу. Благодарны за двухпартийную поддержку – вы с нами все три года вторжения россиян", – подчеркнул Андрей Ермак.

Напомним, о новом раунде переговоров в онлайн-формате руководитель ОПУ сообщил во время выступления на форуме "Украина. Год 2025".

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