Осадча висловилася про народження четвертої дитини в 45 років: "Доньку хотіла"

Українська ведуча Катерина Осадча заговорила за плани про поповнення у родині.

41-річна зірка дала відповідь на найцікавіші запитання фанів у фотоблогу. Тож юзери поцікавилися у Катерини, чи готова вона за декілька років подарувати життя четвертій дитині. На це ведуча хоч і чітко не відповіла, а лише зазначила, що це завжди велика відповідальність наважитися.

"Якщо чесно, то я і зараз рахую, скільки буде мені, коли Данило закінчить школу. Але в мене троє дітей, а на другу наважитися треба. Друга дитина – це зовсім інше відчуття, а третя – ще інше", - написала ведуча.

Катерина Осадча з сином / Фото: instagram.com/kosadcha

Тим не менш, Осадча не приховує, що свого часу після народження трьох синів мріяла про донечку. Утім, зараз більше сподівається на те, що вона стане бабусею онучок.

"Доньку хотіла. Але в мене троє прекрасних хлопців. Думаю, що мене чекають онучки", - додала Катерина.

Катерина Осадча з синами / Фото: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, нещодавно співак Позитив та його дружина Юлія Сахневич вперше стали батьками. Зіркова пара замилувала фото з маленькою Марією під час її першої фотосесії.