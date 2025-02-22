Могилевська перенесла операцію: "Була в стресі"

Українська співачка Наталія Могилевська неочікувано заявила про хірургічне втручання.

Виконавиця приховувала це протягом тижня. Могилевська зараз перебуває вдома та лікується антибіотиками. Вона не стала вдаватися в подробиці та не назвала причину, але зазначила, що тепер почувається нестерпно ще й через грип А, який підхопила.

За словами Наталії, її імунітет ослаб саме через операцію та перенесений стрес, адже одразу після лікарні вона приступила до щільного робочого графіку. Тим не менш, подолати нову хворобу співачці допомогли антибіотики, які вона почала приймати після хірургічного втручання.

"Найстрашніша ніч минула, але її точно ніколи не забуду. Друзі, температура 40 – це обов’язково швидка і лікарня, від якої я відмовилася і дуже пошкодувала. За тиждень до цього я робила операцію і тому була в стресі, бо одразу після операції дала три вистави й була дуже знесилена. Тому така температура. Але мене врятувало те, що я вже тиждень була на антибіотику через оперативне втручання і вчора якраз був останній день", - зазначила артистка у фотоблогу.

Наталія Могилевська про операцію / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Зірка говорить, що також до свого лікування додає народні методи і водночас намагається застерегти дітей від зараження.

"Крім залишків антибіотиків і противірусних, я спробувала все поспіль: від ісландського моху до куркуми з медом, у які завжди додаю "родзинку" з дитинства – масло какао. Так само тепер допомагаю і дітям: вся в скляночках-баночках бігаю по дому і комусь щось даю", - додала Могилевська.

Нагадаємо, нещодавно колишня Ілона Маска публічно звинуватила бізнесмена в ігноруванні діагнозу їхньої дитини.

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