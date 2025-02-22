Могилевская перенесла операцию: "Была в стрессе"

Украинская певица Наталья Могилевская неожиданно заявила о хирургическом вмешательстве.

Исполнительница скрывала это в течение недели. Могилевская сейчас находится дома и лечится антибиотиками. Она не стала вдаваться в подробности и не назвала причину, но отметила, что теперь чувствует себя не очень хорошо еще и из-за подхватившего гриппа А.

По словам Натальи, ее иммунитет ослаб именно из-за операции и перенесенного стресса, ведь сразу после больницы она приступила к плотному рабочему графику. Тем не менее, справиться с новой болезнью певице помогли антибиотики, которые она начала принимать после хирургического вмешательства.

"Самая страшная ночь прошла, но ее точно никогда не забуду. Друзья, температура 40 - это обязательно "скорая" и больница, от которой я отказалась и очень пожалела. За неделю до этого я делала операцию и поэтому была в стрессе, потому что сразу после операции дала три спектакля и была очень истощена, поэтому такая температура была. Но меня спасло то, что я уже неделю была на антибиотике из-за оперативного вмешательства и вчера как раз был последний день", - отметила артистка в фотоблоге.

Наталья Могилевская об операции / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Звезда говорит, что также к своему лечению добавляет народные методы и в то же время пытается обезопасить детей от заражения.

"Помимо остатков антибиотиков и противовирусных, я попробовала все подряд: от исландского мха до куркумы с медом, в которые всегда добавляю "изюминку" с детства – масло какао. Так же теперь помогаю и детям: вся в скляночках-баночках бегаю по дому и кому-то что-то даю", - добавила Могилевская.

Напомним, недавно бывшая Илона Маска публично обвинила бизнесмена в игнорировании диагноза их ребенка.

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