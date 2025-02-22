Викиньте це з холодильника просто зараз: перелік продуктів вас здивує

Якщо щось пахне чи має дивний смак, викиньте це з холодильника.

Експертка з прибирання Керол Аппельбаум назвала продукти, які негайно треба викинути з холодильника. Йдеться про продукти з малим терміном придатності та за станом яких варто слідкувати насамперед

Про це йдеться у матеріалі southernliving.com.

Продукти, які слід викинути з холодильника якомога швидше:

Приправи та соуси: викиньте кетчуп, гірчицю та гострий соус, які пролежали у вас у холодильнику понад пів року.

Соління: соління - такі як огірки, помідори та капуста - не залишаються придатними та корисними вічно. Приміром, відкрита банка солоних огірків придатна приблизно шість місяців.

Заправки для салатів: заправки на основі вершків зберігаються близько трьох-чотирьох місяців після відкриття.

М'ясні закуски: м'ясні вироби слід викидати через три-п'ять днів. Особливо - якщо вони слизькі або погано пахнуть.

Приготоване м'ясо: після приготування м'ясо і риба безпечні протягом трьох-чотирьох днів.

Хумус: ця страва псується швидше, ніж ви можете собі уявити. Якщо ваш контейнер із хумусом простояв у холодильнику тиждень або довше, час його викинути.

Молочні продукти: важливо використовувати молоко, м'які сири та йогурт протягом тижня. Натомість тверді сири зберігаються в холодильнику довше.

Сік: якщо він був відкритий понад тиждень тому, то вже час його викинути. Сік зберігається тільки близько семи днів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зберігати продукти у холодильнику та що куди класти.

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