Ми робимо це неправильно: де і чому потрібно зберігати мед

Мед - надзвичайно корисний продукт. Втім, він може втратити свої властивості лише через те, що ми неправильно його зберігаємо. Як не дивно, але більшість з нас не знають, як робити це правильно.

Де і чому не можна зберігати мед, розповів пасічник виданню Onet.

Де не можна зберігати мед

Не буде перебільшенням сказати, що більшість господинь зберігають мед у кухонних шафах. І це не дуже правильно. Адже тепло, що панує на кухні, чи пара під час приготування можуть зруйнувати хімічний склад цього продукту. Кімнатна температура - близько 20-25 °C - не рекомендована для зберігання меду. Адже високі температури можуть призвести до утворення – речовини, яка знижує якість меду та навіть потенційно шкідлива для здоров'я.

Де зберігати мед

Прохолодне, сухе і темне місце - як от комора, підвал чи нижня полиця холодильника – найкраще місця для меду. Оптимальною є температура нижче 18°C. Особливо це важливо для меду, схильного до бродіння. Наприклад, це ріпаковий мед чи із золотарника).