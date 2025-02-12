Ми робимо це неправильно: де і чому потрібно зберігати мед

Правильне зберігання меду збереже його смакові та корисні властивості.
Мед - надзвичайно корисний продукт. Втім, він може втратити свої властивості лише через те, що ми неправильно його зберігаємо. Як не дивно, але більшість з нас не знають, як робити це правильно.
Де і чому не можна зберігати мед, розповів пасічник виданню Onet.
Де не можна зберігати мед
Не буде перебільшенням сказати, що більшість господинь зберігають мед у кухонних шафах. І це не дуже правильно. Адже тепло, що панує на кухні, чи пара під час приготування можуть зруйнувати хімічний склад цього продукту. Кімнатна температура - близько 20-25°C - не рекомендована для зберігання меду. Адже високі температури можуть призвести до утворення – речовини, яка знижує якість меду та навіть потенційно шкідлива для здоров'я.
Де зберігати мед
Прохолодне, сухе і темне місце - як от комора, підвал чи нижня полиця холодильника – найкраще місця для меду. Оптимальною є температура нижче 18°C. Особливо це важливо для меду, схильного до бродіння. Наприклад, це ріпаковий мед чи із золотарника).
Варто зберігати мед у щільно закритих банках, подалі від світла та тепла. Розділивши мед на менші порції, ви зможете зберігати його в різних місцях, що запобіжить втраті харчової цінності. Уникайте частого відкривання банки та контакту з вологою, щоб запобігти бродінню.