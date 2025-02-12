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Мы делаем это неправильно: где и почему нужно хранить мед

Мы делаем это неправильно: где и почему нужно хранить мед

Мед. / Фото: pixabay.com

Правильное хранение меда сохранит его вкусовые и полезные свойства.

Мед – чрезвычайно полезный продукт. Впрочем, он может потерять свои свойства только из-за того, что мы его неправильно сохраняем. Как ни странно, большинство из нас не знают, как делать это правильно.

Где и почему нельзя хранить мед, рассказал пчеловод изданию Onet.

Где нельзя хранить мед

Не будет преувеличением сказать, что большинство хозяек хранят мед в кухонных шкафах. И это не очень верно. Ведь господствующее на кухне тепло или пар во время приготовления могут разрушить химический состав этого продукта. Комнатная температура – около 20-25°C – не рекомендована для хранения меда. Ведь высокие температуры могут привести к образованию – веществу, которое снижает качество меда и даже потенциально вредно для здоровья.

Где хранить мед

Прохладное, сухое и темное место – как кладовая, подвал или нижняя полка холодильника – лучшее место для меда. Оптимальная температура ниже 18°C. Особенно это важно для меда, склонного к брожению. Например, это рапсовый мед или из золотарника).

Следует хранить мед в плотно закрытых банках, подальше от света и тепла. Разделив мед на меньшие порции, вы сможете хранить его в разных местах, что предотвратит потерю пищевой ценности. Избегайте частого открывания банки и контакта с влагой, чтобы предотвратить бродение.

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