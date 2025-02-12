Мы делаем это неправильно: где и почему нужно хранить мед

Мед – чрезвычайно полезный продукт. Впрочем, он может потерять свои свойства только из-за того, что мы его неправильно сохраняем. Как ни странно, большинство из нас не знают, как делать это правильно.

Где и почему нельзя хранить мед, рассказал пчеловод изданию Onet.

Где нельзя хранить мед

Не будет преувеличением сказать, что большинство хозяек хранят мед в кухонных шкафах. И это не очень верно. Ведь господствующее на кухне тепло или пар во время приготовления могут разрушить химический состав этого продукта. Комнатная температура – около 20-25 °C – не рекомендована для хранения меда. Ведь высокие температуры могут привести к образованию – веществу, которое снижает качество меда и даже потенциально вредно для здоровья.

Где хранить мед

Прохладное, сухое и темное место – как кладовая, подвал или нижняя полка холодильника – лучшее место для меда. Оптимальная температура ниже 18°C. Особенно это важно для меда, склонного к брожению. Например, это рапсовый мед или из золотарника).