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Укренерго чекає на рішення НКРЕКП для виплати 10 млрд грн боргу на енергоринку

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Укренерго чекає на рішення НКРЕКП для виплати 10 млрд грн боргу на енергоринку

"Укренерго" зможе спрямувати 10 млрд грн, зекономлених на диспетчеризації в 2023 році, на погашення боргів, в тому числі перед ВДЕ-генерацією, після відповідного рішення Національної комісії з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), передає Енергореформа.

Про це повідомив директор з правових питань НЕК Максим Юрков.

"Восени минулого року регулятор визначив, куди "Укренерго" має спрямувати кошти за 2023 рік. І це не ті цілі, які зазначені в законі (№4213-ІХ від 14 січня 2025 року – ЕР), бо закон тоді ще не існував. Отже, ми сподіваємося, що до кінця цього місяця регулятор прийме рішення у відповідності з законом. І ми зможемо використати ці кошти і зробити платежі", – сказав він під час "Solar Invest Forum Ukraine" від Асоціації сонячної енергетики України 20 лютого.

За його словами, обсяг коштів, зекономлених "Укренерго" на диспетчеризації в 2024 році, має бути підтверджений перевіркою компанії регулятором, яка розпочнеться вже в березні.

"І за її результатами ми будемо розуміти, скільки економії від диспетчеризації за 2024-й рік буде можливість використати для того, щоб зробити ці платежі", –  зазначив Юрков.

Як він пояснив, економія пов'язана з тим, що не всі послуги, які "Укренерго" мала отримати на ринку і, відповідно, оплатити, були фізично доступні через військові дії.

Юрков також наголосив, що "Укренерго" ніколи не затримує коштів на рахунку і сплачує їх одразу, як тільки з’являється така можливість.

Як повідомляла Енергореформа, Закон України №4213-ІХ від 14 січня 2025 року передбачає спрямування коштів НЕК "Укренерго", зекономлених на диспетчеризації у 2023-2024 роках, на погашення боргів на балансуючому ринку (БР), перед "Гарантованим покупцем" для промислових ВДЕ-об’єктів та перед домашніми СЕС у пропорції 45/45/10%.

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