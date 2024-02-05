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Сім рецептів салатів з пекінської капусти на всі смаки та випадки життя

Сім рецептів салатів з пекінської капусти на всі смаки та випадки життя

Салати з пекінської капусти

Рецепти легких салатів з пекінської капусти, святкових, з сухариками, без майонезу

Ніжний салат з "пекінки" вважається одним з кращих варіантів легких салатів як для щоденного споживання, так і на свято.

Пропонуємо вам різні варіанти салатів на будь-який смак.

Легкий салат із пекінської капусти

 Ці салати з пекінської капусти легкі як для споживання, так і в приготуванні. Для них потрібно обмаль продуктів та часу.

Салат з пекінської капусти та кукурудзи

Для приготування вам знадобляться:

  • капуста пекінська - 250 г,
  • кукурудза консервована - 100 г,
  • огірок свіжий - 1 шт.,
  • яйце - 1 шт.,
  • сметана - 50 г,
  • петрушка свіжа —  пару гілочок,
  • сіль, перець — на смак

Приготування:

  • Яйце відварити круто, почистити, нарізати соломкою.
  • Пекінську капусту вимити, нашаткувати тонкими смужками.
  • Огірок вимити, нарізати соломкою
  • Петрушку подрібнити.
  • Змішати всі інгредієнти, додати кукурудзу. Посолити, поперчити на смак і заправити салат сметаною.
Салати з пекінської капусти / ©
Салати з пекінської капусти

Салат з пекінської капусти, крабових поличок та французької гірчиці

Інгредієнти:

  • пекінська капуста - 400 г,
  • крабові палички  - 300 г,
  • болгарський перець - 1 шт,
  • цибуля - 1-шт,
  • йогурт 8-10% або нежирна сметана 10-15%,
  • французька гірчиця - 2 ст. ложки,
  • сіль, перець  — на смак.

Приготування:

  • Пекінську капусту нарізаємо поздовжніми шматочками близько 1,5-2 см завдовжки. Висипаємо все в глибоку місткість, в якій все будемо перемішувати.
  • Цибулю нарізаємо тонкими красивими півкільцями.
  • Перець нарізаємо великою соломкою. Відправляємо перець, цибулю до пекінської капусти.
  • Нарізати крабові палички, щоб вийшли довгі шматочки.
  • Акуратно перемішуємо салат, щоб капуста не втратила свою пухнастість і хрусткість.
  • Готуємо заправку — змішуємо йогурт, або сметану з французькою гірчицею. Солимо та додаємо чорний мелений перець. Заправляємо салат.

Святковий салат з пекінської капусти

Салат з пекінської капусти, креветок та ананасу

Інгредієнти:

  • пекінська капуста — пів качана,
  • коктейльні креветки - 300 г,
  • крабові палички  - 200 г,
  • 400 г консервованих ананасів;
  • 3 ст. л домашнього майонезу;
  • сіль на смак.

Приготування: 

  • Нарізаємо капусту.
  • Дрібно нарізаємо консервовані ананаси та крабові палички, додаємо до капусти.
  • Змішуємо салат з коктейльними креветками.
  • Заправляємо все сіллю і домашнім майонезом.
Салат з пекінської капусти, креветок та ананасу / ©
Салат з пекінської капусти, креветок та ананасу

Як зробити салат з пекінської капусти з сухариками

Простий рецепт салату з пекінської капусти з сухариками 

Інгредієнти:

  • пекінська капуста - 500 г;
  • філе звареної або копченої курки - 150 г,
  • кукурудза консервована - 150 г,
  • огірок свіжий - 1 шт,
  • сухарики - 150-200 г,
  • сік лимона - 2 ст. ложки,
  • оливкова олія - 3-4 ст. ложки,
  • сіль, перець – на смак.

Сухарики для салату можна купити, а можна зробити самому в духовці.

Для цього нарізати хліб невеликими кубиками, викласти на деко та прожарити в духовці 10 хвилин при температурі 160 градусів. Пару ложок оливкової або соняшникової олії змішати з сіллю. Викладаємо сухарики в миску з маслом і добре перемішуємо. Можна додати французькі або італійські трави. Після цього висипаємо їх на деко і відправляємо знову в духовку при 160 градусах ще на 10 хвилин, періодично помішуючи.

Приготування салату:

  • Філе курки нарізати кубиками.
  • Свіжий огірок помити та порізати кубиками.
  • Пекінську капусту тонко нашаткувати. Все скласти в салатник.
  • З консервованої кукурудзи злити сік і додати її до салату. Посолити, поперчити на смак.
  • Заправити оливковою олією та акуратно перемішати.
  • Перед подачею на стіл посипаємо його зеленню і додаємо сухарики.
Салати з пекінської капусти / ©
Салати з пекінської капусти

Салат «Цезар» з пекінською капустою

Інгредієнти:

  • курячого філе - 200 г,
  • пекінська капуста - 300 г,
  • твердий сир -- 100 г,
  • сухарики - 80 г,
  • майонез - 2 ст. л,
  • часник - 1 зубчик,
  • зелень,
  • лимон — половина.

Приготування:

  • Відварене філе розрізаємо вздовж на шматочки.
  • Тонко нарізаємо капусту.
  • Сир дрібно натираємо. Все перемішуємо.
  • Готуємо заправку. Змішуємо вичавлений часник, майонез, сік лимона, а також рубану зелень
  • Заправляємо салат соусом, додаємо сухарики. 

Салат з пекінської капусти без майонезу

 Цей салат сподобається тим, хто правильно харчується, адже у ньому багато вітамінів та поживних речовин.

Інгредієнти:

  • пекінська капуста  — качан середнього розміру,
  • червона паприка — одна,
  • морква  — одна шт,
  • цибуля  -- 1 середнього розміру,
  • оливкова олія - 3 ст л,
  • рисовий чи яблучний оцет - 2 ст.л,
  • цукор - 1 ст.л,
  • свіжа зелень,
  • сіль — на смак.

Приготування:

  • Нарізаємо пекінську капусту.
  • Ріжемо червону паприку на тонкі смужки. Змішуємо все в одній мисці.
  • Моркву нарізаємо соломкою, додаємо до салату.
  • Нарізаємо півкільцями цибулю. Якщо вона надто гірка, можна на одну хвилину залити її окропом.
  • Готуємо соус для салату. В мисці змішуємо оливкову олію, оцет, цукор, сіль та перець. Ретельно все перемішуємо до утворення однорідної маси — цукор має повністю розчинитися. За бажанням, цукор можна замінити на мед
  • Заправляємо салат соусом. 

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