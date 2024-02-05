Сім рецептів салатів з пекінської капусти на всі смаки та випадки життя

Ніжний салат з "пекінки" вважається одним з кращих варіантів легких салатів як для щоденного споживання, так і на свято.

Пропонуємо вам різні варіанти салатів на будь-який смак.

Легкий салат із пекінської капусти

Ці салати з пекінської капусти легкі як для споживання, так і в приготуванні. Для них потрібно обмаль продуктів та часу.

Салат з пекінської капусти та кукурудзи

Для приготування вам знадобляться:

капуста пекінська - 250 г,

кукурудза консервована - 100 г,

огірок свіжий - 1 шт.,

яйце - 1 шт.,

сметана - 50 г,

петрушка свіжа — пару гілочок,

сіль, перець — на смак

Приготування:

Яйце відварити круто, почистити, нарізати соломкою.

Пекінську капусту вимити, нашаткувати тонкими смужками.

Огірок вимити, нарізати соломкою

Петрушку подрібнити.

Змішати всі інгредієнти, додати кукурудзу. Посолити, поперчити на смак і заправити салат сметаною.

Салати з пекінської капусти

Салат з пекінської капусти, крабових поличок та французької гірчиці

Інгредієнти:

пекінська капуста - 400 г,

крабові палички - 300 г,

болгарський перець - 1 шт,

цибуля - 1-шт,

йогурт 8-10% або нежирна сметана 10-15%,

французька гірчиця - 2 ст. ложки,

сіль, перець — на смак.

Приготування:

Пекінську капусту нарізаємо поздовжніми шматочками близько 1,5-2 см завдовжки. Висипаємо все в глибоку місткість, в якій все будемо перемішувати.

Цибулю нарізаємо тонкими красивими півкільцями.

Перець нарізаємо великою соломкою. Відправляємо перець, цибулю до пекінської капусти.

Нарізати крабові палички, щоб вийшли довгі шматочки.

Акуратно перемішуємо салат, щоб капуста не втратила свою пухнастість і хрусткість.

Готуємо заправку — змішуємо йогурт, або сметану з французькою гірчицею. Солимо та додаємо чорний мелений перець. Заправляємо салат.

Святковий салат з пекінської капусти

Салат з пекінської капусти, креветок та ананасу

Інгредієнти:

пекінська капуста — пів качана,

коктейльні креветки - 300 г,

крабові палички - 200 г,

400 г консервованих ананасів;

3 ст. л домашнього майонезу;

сіль на смак.

Приготування:

Нарізаємо капусту.

Дрібно нарізаємо консервовані ананаси та крабові палички, додаємо до капусти.

Змішуємо салат з коктейльними креветками.

Заправляємо все сіллю і домашнім майонезом.

Салат з пекінської капусти, креветок та ананасу

Як зробити салат з пекінської капусти з сухариками

Простий рецепт салату з пекінської капусти з сухариками

Інгредієнти:

пекінська капуста - 500 г;

філе звареної або копченої курки - 150 г,

кукурудза консервована - 150 г,

огірок свіжий - 1 шт,

сухарики - 150-200 г,

сік лимона - 2 ст. ложки,

оливкова олія - 3-4 ст. ложки,

сіль, перець – на смак.

Сухарики для салату можна купити, а можна зробити самому в духовці.

Для цього нарізати хліб невеликими кубиками, викласти на деко та прожарити в духовці 10 хвилин при температурі 160 градусів. Пару ложок оливкової або соняшникової олії змішати з сіллю. Викладаємо сухарики в миску з маслом і добре перемішуємо. Можна додати французькі або італійські трави. Після цього висипаємо їх на деко і відправляємо знову в духовку при 160 градусах ще на 10 хвилин, періодично помішуючи.

Приготування салату:

Філе курки нарізати кубиками.

Свіжий огірок помити та порізати кубиками.

Пекінську капусту тонко нашаткувати. Все скласти в салатник.

З консервованої кукурудзи злити сік і додати її до салату. Посолити, поперчити на смак.

Заправити оливковою олією та акуратно перемішати.

Перед подачею на стіл посипаємо його зеленню і додаємо сухарики.

Салати з пекінської капусти

Салат «Цезар» з пекінською капустою

Інгредієнти:

курячого філе - 200 г,

пекінська капуста - 300 г,

твердий сир -- 100 г,

сухарики - 80 г,

майонез - 2 ст. л,

часник - 1 зубчик,

зелень,

лимон — половина.

Приготування:

Відварене філе розрізаємо вздовж на шматочки.

Тонко нарізаємо капусту.

Сир дрібно натираємо. Все перемішуємо.

Готуємо заправку. Змішуємо вичавлений часник, майонез, сік лимона, а також рубану зелень

Заправляємо салат соусом, додаємо сухарики.

Салат з пекінської капусти без майонезу

Цей салат сподобається тим, хто правильно харчується, адже у ньому багато вітамінів та поживних речовин.

Інгредієнти:

пекінська капуста — качан середнього розміру,

червона паприка — одна,

морква — одна шт,

цибуля -- 1 середнього розміру,

оливкова олія - 3 ст л,

рисовий чи яблучний оцет - 2 ст.л,

цукор - 1 ст.л,

свіжа зелень,

сіль — на смак.

Приготування:

Нарізаємо пекінську капусту.

Ріжемо червону паприку на тонкі смужки. Змішуємо все в одній мисці.

Моркву нарізаємо соломкою, додаємо до салату.

Нарізаємо півкільцями цибулю. Якщо вона надто гірка, можна на одну хвилину залити її окропом.

Готуємо соус для салату. В мисці змішуємо оливкову олію, оцет, цукор, сіль та перець. Ретельно все перемішуємо до утворення однорідної маси — цукор має повністю розчинитися. За бажанням, цукор можна замінити на мед

Заправляємо салат соусом.

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