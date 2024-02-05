Сім рецептів салатів з пекінської капусти на всі смаки та випадки життя

Рецепти легких салатів з пекінської капусти, святкових, з сухариками, без майонезу
Ніжний салат з "пекінки" вважається одним з кращих варіантів легких салатів як для щоденного споживання, так і на свято.
Пропонуємо вам різні варіанти салатів на будь-який смак.
Легкий салат із пекінської капусти
Ці салати з пекінської капусти легкі як для споживання, так і в приготуванні. Для них потрібно обмаль продуктів та часу.
Салат з пекінської капусти та кукурудзи
Для приготування вам знадобляться:
- капуста пекінська - 250 г,
- кукурудза консервована - 100 г,
- огірок свіжий - 1 шт.,
- яйце - 1 шт.,
- сметана - 50 г,
- петрушка свіжа — пару гілочок,
- сіль, перець — на смак
Приготування:
- Яйце відварити круто, почистити, нарізати соломкою.
- Пекінську капусту вимити, нашаткувати тонкими смужками.
- Огірок вимити, нарізати соломкою
- Петрушку подрібнити.
- Змішати всі інгредієнти, додати кукурудзу. Посолити, поперчити на смак і заправити салат сметаною.
Салат з пекінської капусти, крабових поличок та французької гірчиці
Інгредієнти:
- пекінська капуста - 400 г,
- крабові палички - 300 г,
- болгарський перець - 1 шт,
- цибуля - 1-шт,
- йогурт 8-10% або нежирна сметана 10-15%,
- французька гірчиця - 2 ст. ложки,
- сіль, перець — на смак.
Приготування:
- Пекінську капусту нарізаємо поздовжніми шматочками близько 1,5-2 см завдовжки. Висипаємо все в глибоку місткість, в якій все будемо перемішувати.
- Цибулю нарізаємо тонкими красивими півкільцями.
- Перець нарізаємо великою соломкою. Відправляємо перець, цибулю до пекінської капусти.
- Нарізати крабові палички, щоб вийшли довгі шматочки.
- Акуратно перемішуємо салат, щоб капуста не втратила свою пухнастість і хрусткість.
- Готуємо заправку — змішуємо йогурт, або сметану з французькою гірчицею. Солимо та додаємо чорний мелений перець. Заправляємо салат.
Святковий салат з пекінської капусти
Салат з пекінської капусти, креветок та ананасу
Інгредієнти:
- пекінська капуста — пів качана,
- коктейльні креветки - 300 г,
- крабові палички - 200 г,
- 400 г консервованих ананасів;
- 3 ст. л домашнього майонезу;
- сіль на смак.
Приготування:
- Нарізаємо капусту.
- Дрібно нарізаємо консервовані ананаси та крабові палички, додаємо до капусти.
- Змішуємо салат з коктейльними креветками.
- Заправляємо все сіллю і домашнім майонезом.
Як зробити салат з пекінської капусти з сухариками
Простий рецепт салату з пекінської капусти з сухариками
Інгредієнти:
- пекінська капуста - 500 г;
- філе звареної або копченої курки - 150 г,
- кукурудза консервована - 150 г,
- огірок свіжий - 1 шт,
- сухарики - 150-200 г,
- сік лимона - 2 ст. ложки,
- оливкова олія - 3-4 ст. ложки,
- сіль, перець – на смак.
Сухарики для салату можна купити, а можна зробити самому в духовці.
Для цього нарізати хліб невеликими кубиками, викласти на деко та прожарити в духовці 10 хвилин при температурі 160 градусів. Пару ложок оливкової або соняшникової олії змішати з сіллю. Викладаємо сухарики в миску з маслом і добре перемішуємо. Можна додати французькі або італійські трави. Після цього висипаємо їх на деко і відправляємо знову в духовку при 160 градусах ще на 10 хвилин, періодично помішуючи.
Приготування салату:
- Філе курки нарізати кубиками.
- Свіжий огірок помити та порізати кубиками.
- Пекінську капусту тонко нашаткувати. Все скласти в салатник.
- З консервованої кукурудзи злити сік і додати її до салату. Посолити, поперчити на смак.
- Заправити оливковою олією та акуратно перемішати.
- Перед подачею на стіл посипаємо його зеленню і додаємо сухарики.
Салат «Цезар» з пекінською капустою
Інгредієнти:
- курячого філе - 200 г,
- пекінська капуста - 300 г,
- твердий сир -- 100 г,
- сухарики - 80 г,
- майонез - 2 ст. л,
- часник - 1 зубчик,
- зелень,
- лимон — половина.
Приготування:
- Відварене філе розрізаємо вздовж на шматочки.
- Тонко нарізаємо капусту.
- Сир дрібно натираємо. Все перемішуємо.
- Готуємо заправку. Змішуємо вичавлений часник, майонез, сік лимона, а також рубану зелень
- Заправляємо салат соусом, додаємо сухарики.
Салат з пекінської капусти без майонезу
Цей салат сподобається тим, хто правильно харчується, адже у ньому багато вітамінів та поживних речовин.
Інгредієнти:
- пекінська капуста — качан середнього розміру,
- червона паприка — одна,
- морква — одна шт,
- цибуля -- 1 середнього розміру,
- оливкова олія - 3 ст л,
- рисовий чи яблучний оцет - 2 ст.л,
- цукор - 1 ст.л,
- свіжа зелень,
- сіль — на смак.
Приготування:
- Нарізаємо пекінську капусту.
- Ріжемо червону паприку на тонкі смужки. Змішуємо все в одній мисці.
- Моркву нарізаємо соломкою, додаємо до салату.
- Нарізаємо півкільцями цибулю. Якщо вона надто гірка, можна на одну хвилину залити її окропом.
- Готуємо соус для салату. В мисці змішуємо оливкову олію, оцет, цукор, сіль та перець. Ретельно все перемішуємо до утворення однорідної маси — цукор має повністю розчинитися. За бажанням, цукор можна замінити на мед
- Заправляємо салат соусом.
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