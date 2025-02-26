Зеленський зробив заяву про припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не погодиться на припинення вогню без гарантій безпеки.

Про це глава держави повідомив на брифінгу.

Зеленський наголосив, закінчення війни має відбутися таким чином, щоб усі знали: завтра вона не почнеться знову.

"Ми всі повинні зрозуміти, що не буде просто ceasefire (припинення вогню – ред.) – а в України немає гарантій безпеки. Так воно не буде. Буде тільки так: закінчення війни так, що ми знаємо, що завтра вона не починається. Отак буде", – запевнив президент.

До слова, у Росії також не хочуть припинення вогню. Так, очільник МЗС країни Сергій Лавров виключив можливість зупинення бойових дій по лінії зіткнення.