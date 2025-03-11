Рецепт млинців на крохмалі

Особливість млинців у тому, що готуються вони на кукурудзяному крохмалі без пшеничного борошна. Їх можна використовувати як основу для налисників із солодкою або солоною начинкою.
Тісто виходить рідким, млинці добре перевертаються і виходять тонкими, еластичними і просто тануть у роті. Подайте з варенням, джемом або сметаною.
Інгредієнти
- яйця курячі
- 3 шт.
- крохмаль кукурудзяний
- 300 г
- молоко
- 600 мл
- цукор
- 2 ст. л.
- олія
- 300 мл
- сіль
- 1 ч. л.
- У миску вбийте яйця, додайте сіль, цукор, збийте віничком. Влийте половину молока, всипте крохмаль і добре перемішайте до зникнення грудочок. Потім влийте молоко, що залишилося, олію і ще раз перемішайте до однорідного стану.
- Гарячу сковороду перед випіканням першого млинця змастіть олією. Обсмажте млинці на середньому вогні з двох боків до золотистого кольору.
Поради:
- Інгредієнти мають бути кімнатної температури.
- Під час смаження млинців тісто постійно помішуйте, щоб воно було однорідним.
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