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Рецепт млинців на крохмалі

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
163 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
45
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт млинців на крохмалі

Млинці / Фото: Credits

Особливість млинців у тому, що готуються вони на кукурудзяному крохмалі без пшеничного борошна. Їх можна використовувати як основу для налисників із солодкою або солоною начинкою.

Тісто виходить рідким, млинці добре перевертаються і виходять тонкими, еластичними і просто тануть у роті. Подайте з варенням, джемом або сметаною.

Інгредієнти

яйця курячі
3 шт.
крохмаль кукурудзяний
300 г
молоко
600 мл
цукор
2 ст. л.
олія
300 мл
сіль
1 ч. л.
  1. У миску вбийте яйця, додайте сіль, цукор, збийте віничком. Влийте половину молока, всипте крохмаль і добре перемішайте до зникнення грудочок. Потім влийте молоко, що залишилося, олію і ще раз перемішайте до однорідного стану.
  2. Гарячу сковороду перед випіканням першого млинця змастіть олією. Обсмажте млинці на середньому вогні з двох боків до золотистого кольору.

Поради:

  • Інгредієнти мають бути кімнатної температури.
  • Під час смаження млинців тісто постійно помішуйте, щоб воно було однорідним.

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