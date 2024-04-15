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Чим підживити тюльпани, щоб вони цвіли якнайдовше

Чим підживити тюльпани, щоб вони цвіли якнайдовше

Чим підживити тюльпани навесні

Чим підгодувати тюльпани навесні, щоб вони довго цвіли

Подовжити цвітіння тюльпанів можна за допомогою правильного підживлення. Вчасне та ефективне внесення добрив  подовжить термін цвітіння рослин та допоможе їм розкритися у всій красі. 

Коли та чим підживити тюльпани навесні

На першому етапі, коли лише заявляться паростки тюльпанів, для активного росту їм потрібне азотне добриво.

Найкращим добривом є аміачна селітра. Чому воно найкраще підходить, тому що рослини його добре сприймають навіть при низьких температурах, що трапляється ранньою весною досить часто.

40 г аміачної селітри розчиняють у  10 л води, розмішують та поливають молоді паростки тюльпанів.

Наступне підживлення проводять після вегетативного періоду в тюльпанів, під час бутонізації.

В цей час найкраще підійде така суміш. Зробіть 10 літрів розчину коров’яку,  у співвідношення одна частина коров'яку до 30 води. Додайте до цих 10 літрів 30 г суперфосфату та сірчанокислого калію.

Коли тюльпани починають цвісти, підгодуйте рослини також. Для цього розчиніть 15 г калійної селітри та 30 г суперфосфату в 10 літрах води та полийте цим квіти.

Скористайтесь розчином, який забезпечить тривале цвітіння тюльпанів та яким можна підгодовувати рослини на різних етапах росту. Розчиніть у відрі води склянку попелу, 30 г калійної солі, та 50 г суперфосфату та полийте  розчином тюльпани. Це підживлення подовжить їхнє цвітіння, а самі квіти стануть ще яскравішими, кольори — насиченішими.

Внесення добрив на всіх етапах вирощування квітів забезпечить їх довготривале та пишне цвітіння.

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