Чем подкормить тюльпаны, чтобы они цвели как можно дольше

Чем подкормить тюльпаны весной, чтобы они долго цвели

Продлить цветение тюльпанов можно с помощью правильной подкормки. Своевременное и эффективное внесение удобрений продлит срок цветения растений и поможет им раскрыться во всей красе.

Когда и чем подкормить тюльпаны весной

На первом этапе, когда только появятся ростки тюльпанов, для активного роста им нужно азотное удобрение.

Лучшим удобрением является аммиачная селитра. Почему оно лучше подходит, потому что растения его хорошо воспринимают даже при низких температурах, что может случаться ранней весной довольно часто.

40 г аммиачной селитры растворяют в 10 л воды, размешивают и поливают молодые побеги тюльпанов.

Следующую подкормку проводят после вегетативного периода у тюльпанов, во время бутонизации.

В это время лучше всего подойдет такая смесь. Сделайте 10 литров раствора коровяка, в соотношении одна часть коровяка до 30 воды. Добавьте в эти 10 литров 30 г суперфосфата и сернокислого калия.

Когда тюльпаны начинают цвести, подкормите растения тоже. Для этого растворите 15 г калийной селитры и 30 г суперфосфата в 10 литрах воды и полейте цветы.

Воспользуйтесь раствором, обеспечивающим длительное цветение тюльпанов и которым можно подкармливать растения на разных этапах роста. Растворите в ведре воды стакан золы, 30 г калийной соли и 50 г суперфосфата и полейте раствором тюльпаны. Эта подкормка удлинит их цветение, а сами цветы станут еще ярче,а цвета насыщеннее.

Внесение удобрений на всех этапах выращивания цветов обеспечит их продолжительное и пышное цветение.

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