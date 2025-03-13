Ситуація на фронті для Росії сумна – Forbes

Російським військам вдалося отримати перевагу в Курській області. Однак це не є ознакою загальної слабкості українського фронту, адже на інших напрямках ситуація для росіян не райдужна.

На решті напрямків українці навіть здійснюють контратаки. Про це повідомляє Forbes із посиланням на аналітика Девіда Акса.

"В інших місцях (окрім Курської області – ред.) російські наступальні операції застопорилися або зрушили назад перед обличчям рішучих українських контратак", – пише Девід Акс.

Акс наводить приклад масштабного наступу Росії на позиції українських 30-ї та 54-ї механізованих бригад, а також 81-ї аеромобільної бригади на схід від Сіверська.

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"За допомогою мін, безпілотників і артилерії українці швидко розправилися з довгою штурмовою колоною. Того дня з російських позицій пішла щонайменше 41 машина, а повернулося всього 18, багато з них було пошкоджено. За даними Луганської оперативно-тактичної групи, яка контролює українські бригади в цьому районі, 159 росіян було вбито або поранено", – пише він.

Аналітик наголошує, що подібні масові втрати російських штурмових груп стали типовими для боїв на сході України. За словами Акса, українські сили активно контратакують на всіх трьох основних напрямках, повертаючи території, які коштували Росії десятків тисяч солдатів і тисяч одиниць техніки.

Акс вважає, що успіх Росії у Курській області значною мірою зумовлений залученням туди її найкращих підрозділів, зокрема елітної групи безпілотників Центру перспективних безпілотних систем "Рубікон". Це, в свою чергу, послабило російські сили на півдні, що дало українським військам можливість повернути деякі втрачені позиції.

Однак експерт застерігає, що ситуація на сході України залишається нестабільною. Якщо "Рубікон" після успіху в Курській області буде перекинутий на інші напрямки, Росія може спробувати відновити свою ініціативу. Втім, на думку Акса, для цього їй знадобиться значно більше, ніж одна елітна група безпілотників.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни (ISW), російські війська захопили Суджу в Курській області та ведуть бойові дії зі Збройними силами України в прикордонних селах Сумської області. Ймовірно армія РФ спробує створити буферну зону біля російсько-українського кордону.

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