Ситуация на фронте для России печальная – Forbes

Российским войскам удалось получить преимущество в Курской области. Однако это не признак общей слабости украинского фронта, ведь в других направлениях ситуация для россиян не радужная.

По остальным направлениям украинцы даже осуществляют контратаки. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на аналитика Дэвида Акса.

"В других местах (кроме Курской области – ред.) российские наступательные операции застопорились или сдвинулись назад перед лицом решительных украинских контратак", – пишет Дэвид Акс.

Акс приводит пример масштабного наступления России на позиции украинских 30-й и 54-й механизированных бригад, а также 81-й аэромобильной бригады к востоку от Северска.

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"С помощью мин, беспилотников и артиллерии украинцы быстро расправились с длинной штурмовой колонной. В тот день с российских позиций ушла по меньшей мере 41 машина, а вернулось всего 18, многие из них были повреждены. По данным Луганской оперативно-тактической группы, которая контролирует украинские бригады в этом районе, 159 россиян были убиты или ранены", – пишет он.

Аналитик отмечает, что подобные массовые потери российских штурмовых групп стали типичными для боев на востоке Украины. По словам Акса, украинские силы активно контратакуют по всем трем основным направлениям, возвращая территории, которые стоили России десятков тысяч солдат и тысяч единиц техники.

Акс считает, что успех России в Курской области в значительной степени обусловлен привлечением туда ее лучших подразделений, в частности, элитной группы беспилотников Центра перспективных беспилотных систем "Рубикон". Это, в свою очередь, ослабило российские силы на юге, что дало возможность украинским войскам вернуть некоторые утраченные позиции.

Однако эксперт предостерегает, что ситуация на востоке Украины остается нестабильной. Если "Рубикон" после успеха в Курской области будет опрокинут на другие направления, Россия может попытаться возобновить свою инициативу. Впрочем, по мнению Акса, для этого ей понадобится гораздо больше, чем одна элитная группа беспилотников.

Напомним, по данным Института изучения войны (ISW), российские войска захватили Суджу в Курской области и ведут боевые действия с вооруженными силами Украины в приграничных селах Сумской области. Вероятно, армия РФ попытается создать буферную зону возле российско-украинской границы.

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