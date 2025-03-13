Яка ситуація у Суджі на Курщині: деталі від РНБО

Окупанти діють однаково і на українській, і на російській території.

Армія РФ майже повністю знищила Суджу на Курщині. У місті складно знайти вцілілі будівлі.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Російська армія практично повністю знищила місто Суджа авіаударами, місто та околиці зруйновані, вцілілих цивільних будівель там мало", - пише Коваленко.

Нагадаємо, операція українських військ у Курській області Росії мала вагоме значення і була вдалою. Зокрема, на території регіону були ліквідовані найбоєздатніші підрозділи російської армії.

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