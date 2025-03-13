Вихід ЗСУ з Суджі не буде катастрофою — військовий експерт

Якщо ситуація буде вимагати від українських військ йти з Суджі, то це не буде катастрофою для Сил оборони, оскільки з самого початку операції в Курській області було сказано, що це рейд.

Таку думку в етері РБК-Україна висловив військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

"Якщо навіть доведеться виходити з Суджі чи взагалі з Курської області, то це не треба розглядати як якусь катастрофу. Тому, що з початку Курської операції було повідомлення від нашого керівництва про те, що це рейд. З військової точки зору це захід і вихід, ніхто не збирається там якісь території захоплювати так, щоб там проводити якісь референдуми, приєднувати їх до України", - сказав Гетьман.

Він заявив, що з самого початку це була військово-політична акція. Вона вже давно виконала свою місію і наразі продовжує це робити. Разом з тим, якщо небезпека для Сил оборони буде зростати, буде віддано наказ відійти.

"Тим більше є інформація, що деякі бригади звідти виходять і вийшли. Тому вважати, що вихід з Курської області це якась поразка, не варто. Це була вдала операція і вона може вже добігає свого кінця", - додав Гетьман.

Раніше повідомлялося, що українські війська, ймовірно, виходять з Курської області на тлі наступу російської армії.

Ми раніше інформували, що російський диктатор Путін у військовій формі приїхав на Курщину.

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