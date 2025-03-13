Выход ВСУ из Суджи не будет катастрофой — военный эксперт

Силы обороны уйдут из города, если будет такая необходимость.

Если ситуация потребует от украинских войск уходить из Суджи, то это не будет катастрофой для Сил обороны, поскольку с самого начала операции в Курской области было сказано, что это рейд.

Такое мнение в эфире РБК-Украина высказал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"Если даже придется выходить из Суджи или вообще из Курской области, то это не надо рассматривать как какую-то катастрофу. Потому что с начала Курской операции было сообщение от нашего руководства о том, что это рейд. С военной точки зрения это мероприятие и выход, никто не собирается там какие-то территории захватывать так, чтобы там проводить какие-то референдумы, присоединять их к Украине".

Он заявил, что изначально это была военно-политическая акция. Она уже давно выполнила свою миссию и продолжает это делать. Вместе с тем, если опасность для сил обороны будет возрастать, будет отдан приказ отойти.

"Тем более есть информация, что некоторые бригады оттуда выходят и вышли. Поэтому считать, что выход из Курской области это какое-то поражение, не стоит. Это была удачная операция и она может уже подходит к концу", — добавил Гетьман.

Ранее сообщалось, что украинские войска предположительно выходят из Курской области на фоне наступления российской армии.

Мы ранее информировали, что российский диктатор Путин в военной форме приехал на Курщину.

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