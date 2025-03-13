Чи відновлять польоти пасажирських літаків в Україні під час війни: Антонов відповів

Що необхідно для того, щоб знову злітали цивільні літаки.

Легенда авіації, командир літака “Мрія” Дмитро Антонов розповів, чи можуть відновити цивільні польоти в Україні під час війни.

В ексклюзивному інтерв’ю кореспондентці ТСН Наталії Нагорній він пояснив, що безпека – це перше, що необхідно для того, щоб знову злітали цивільні літаки з пасажирами.

За його словами, попри те, що її неможливо забезпечити сьогодні, починати працювати над відновленням польотів можна вже зараз.

“Я розумію, війна, летять КАБи, бомби, ракети – це дуже-дуже небезпечно. Але можна працювати вже на землі, можна відновлювати інфраструктуру аеропортів, можна готуватися до відкриття терміналів, наприклад. Можна хоча б плани якісь робити в цьому напрямку. А потім, щойно закінчиться (війна – ред.), то треба повертати буде льотчиків, які зараз по всьому світу літають. Я зустрічався і в Південній Америці з нашими льотчиками, і в Африці, в Азії. Бангладеш, наприклад, там наші літаки літають, вони в оренді. Треба буде знайти такі умови для льотчиків, щоб у них було бажання працювати тут. Хоча б такі ж умови, як зараз у них там”, – каже Дмитро Антонов.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Сенсація! Розкрита таємниця "Мрії"! 500 млн дол. на відродження! Чи дасть Маск гроші?

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