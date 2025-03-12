Пасажири Ryanair застрягли в Іспанії через авіадиспетчерів, які пішли додому

Пасажири Ryanair застрягли в Іспанії через авіадиспетчерів, які вирішили піти додому, попри те, що літак був готовий до зльоту. Це сталося після того, як інші пасажири 10 годин летіли "в нікуди" та опинилися у країні вильоту через туалети.

Як пише Independent, все почалося з того, що рейс RK3209, який мав летіти з Малаги до Манчестера, опинився в Більбао через надзвичайну медичну ситуацію.

Сара Діггл, одна з пасажирок, розповіла, що після екстреного приземлення всі були готові продовжити політ. Літак заправили, екіпаж був на місці, але несподівано оголосили, що рейс скасовано до ранку. Причина – авіадиспетчери Більбао відмовилися чекати ще 15 хвилин і просто пішли додому.

"Нас висадили і ми залишилися самі вночі, шукаючи готелі", – розповіла Сара.

Згідно з правилами авіаперельотів, у разі нічного затримання пасажири мають отримати готель, харчування та транспорт. Але в аеропорту Більбао про це ніхто не подбав.

"Таксі були лише для екіпажу, тому ми пішки дійшли до найближчого готелю", – каже Діггл.

Деякі пасажири навіть не отримали повідомлення про новий час вильоту – ймовірно, через те, що не бронювали квитки безпосередньо через Ryanair.

Представник оператора аеропорту Aena пояснив ситуацію просто: "План польоту перевищував години роботи аеропорту Більбао".

Інакше кажучи, авіадиспетчери просто пішли з роботи, залишивши пасажирів напризволяще.

Пресслужба Ryanair підтвердила, що рейс затримався через надзвичайну медичну ситуацію, і заявила, що пасажирам надавали інформацію та варіанти розміщення. "Попри зусилля Ryanair організувати житло, місця були обмежені, тому пасажирам дозволили самостійно бронювати номери з можливістю отримати відшкодування", – заявив представник авіакомпанії.

Літак зрештою вилетів наступного дня о 13:00, прибувши до Манчестера із затриманням на 14 годин.

Нагадаємо, пасажир літака провів весь політ у туалеті. Він отримав записку від стюардеси.

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