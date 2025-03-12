Пассажиры Ryanair застряли в Испании из-за авиадиспетчеров, которые ушли домой

Пассажиры Ryanair застряли в Испании из-за решивших пойти домой авиадиспетчеров, несмотря на то, что самолет был готов к взлету. Это произошло после того, как другие пассажиры 10 часов летели "в никуда" и оказались в стране вылета из-за туалетов.

Как пишет Independent, все началось с того, что рейс RK3209, который должен был лететь из Малаги в Манчестер, оказался в Бильбао из-за чрезвычайной медицинской ситуации.

Сара Диггл, одна из пассажирок, рассказала, что после экстренной посадки все были готовы продолжить полет. Самолет заправили, экипаж был на месте, но неожиданно объявили, что рейс отменен до утра. Причина – авиадиспетчеры Бильбао отказались ждать еще 15 минут и пошли домой.

"Нас высадили и мы остались сами ночью, в поисках отелей", – рассказала Сара.

Согласно правилам авиаперелетов, в случае ночной задержки пассажиры должны получить гостиницу, питание и транспорт. Но в аэропорту Бильбао об этом никто не позаботился.

"Такси были только для экипажа, поэтому мы пешком дошли до ближайшего отеля", – говорит Диггл.

Некоторые пассажиры даже не получили сообщения о новом времени вылета – вероятно, потому, что не бронировали билеты напрямую через Ryanair.

Представитель оператора аэропорта Aena объяснил ситуацию просто: "План полета превышал часы работы аэропорта Бильбао".

Другими словами, авиадиспетчеры просто ушли с работы, оставив пассажиров на произвол судьбы.

Пресс-служба Ryanair подтвердила, что рейс задержался из-за чрезвычайной медицинской ситуации, и заявила, что пассажирам предоставляли информацию и варианты размещения. "Несмотря на усилия Ryanair организовать жилье, места были ограничены, поэтому пассажирам разрешили самостоятельно бронировать номера с возможностью возмещения", — заявил представитель авиакомпании.

Самолет в конце концов вылетел на следующий день в 13:00, прибыв в Манчестер с задержкой на 14 часов.

Напомним, пассажир самолета провел весь полет в туалете. Он получил записку от стюардессы.

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