Без черг у ТЦК: українцям дозволять оплачувати штрафи онлайн

Аналогічна практика вже діє в Україні для штрафів за порушення ПДР.

В Україні планують спростити процес оплати штрафів за порушення правил військового обліку. Відповідний механізм буде реалізований у мобільному застосунку "Резерв+", який створює екосистему сервісів для військовозобов’язаних.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

За її словами, цей законопроєкт передбачає, що українці зможуть сплачувати штрафи за порушення правил військового обліку без фізичного візиту до ТЦК. Це дозволить уникнути черг, паперової тяганини та необхідності особистого підтвердження платежу.

"Наразі застосунком "Резерв+" користуються близько 4 мільйонів українців, і одним із найбільш запитуваних сервісів стала можливість сплати штрафів у кілька кліків. Відтепер, якщо військовозобов’язаний не встиг оновити свої дані або не з’явився у ТЦК, він зможе погасити штраф просто в застосунку зі знижкою 50%", – пояснила Черногоренко.

Крім того, громадяни, які перебувають за кордоном, також зможуть оновити свої дані та сплатити штраф дистанційно. Це дозволить їм зберегти зв’язок із державою та уникнути проблем із документами під час повернення до України.

Нагадаємо, кількість протермінованих та несплачених штрафів через порушення правил військового обліку від ТЦК в Україні стрімко зростає. Від початку року вже відкрито близько 10 тисяч проваджень за несплачені штрафи.

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