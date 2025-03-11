Без очередей в ТЦК: украинцам разрешат оплачивать штрафы онлайн

Аналогичная практика уже действует в Украине для штрафов за нарушение ПДД.

В Украине планируется упростить процесс оплаты штрафов за нарушение военного учета. Соответствующий механизм будет реализован в мобильном приложении "Резерв+", создающем экосистему сервисов для военнообязанных.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по цифровому развитию Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

По ее словам, этот законопроект предусматривает, что украинцы смогут платить штрафы за военный учет без физического визита в ТЦК. Это позволит избежать очередей, бумажной волокиты и необходимости личного подтверждения платежа.

"Сейчас приложением "Резерв+" пользуются около 4 миллионов украинцев, и одним из самых запрашиваемых сервисов стала возможность уплаты штрафов в несколько кликов. Отныне, если военнообязанный не успел обновить свои данные или не появился в ТЦК, он сможет погасить штраф прямо в приложении со скидкой 50%".

Кроме того, находящиеся за рубежом граждане также смогут обновить свои данные и уплатить штраф дистанционно. Это позволит им сохранить связь с государством и избежать проблем с документами при возвращении в Украину.

Напомним, количество просроченных и неуплаченных штрафов из-за нарушения правил военного учета от ТЦК в Украине стремительно растет. С начала года уже открыто около 10 тысяч производств за неуплаченные штрафы.

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