В Египте нашли гробницу неизвестного фараона

Гробница одного из древнейших фараонов Древнего Египта / © Министерство туризма и памяток ЕгиптА

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Археологи обнаружили огромную гробницу одного из древнейших фараонов Древнего Египта. Но поскольку внутри не осталось мумии, его личность остается загадкой.

Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на Министерство туризма и древностей Египта.

3600-летняя гробница была обнаружена почти в 23 футах (7 метров) под землей в некрополе горы Анубис в Абидосе. Место захоронения имеет несколько комнат, а также почти пятиметровые своды из глиняного кирпича.

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Вход в место последнего покоя фараона расписан сценами, показывающими богиню Исиду и ее сестру Нефтиду. Такие изображения обычно ассоциируются с погребальными ритуалами.

Археологи также обнаружили остатки иероглифических знаков на входе в гробницу, которые идентифицировали египетского правителя, но их было невозможно расшифровать.

Считается, что гробница принадлежит члену династии Абидос, правившей более 3000 лет назад. Однако мумия и саркофаг, когда-то лежавшие внутри, нигде не были найдены, поэтому эксперты не могут установить личность фараона.

Как и многие другие гробницы, эта, к сожалению, была ограблена и повреждена грабителями на протяжении многих лет.

Открытие было сделано совместной египетско-американской группой археологов.

Напомним, ранее египетские археологи объявили о сенсационном открытии — в районе горы Фивы, недалеко от Луксора, обнаружена гробница фараона Тутмоса II.