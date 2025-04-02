Vogue показал, как украинские женщины овладевают мужскими профессиями на примере мастерицы-металлурга из Метинвеста

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Это единственное место в мире, где производят специальные заготовки для железнодорожного транспорта, которые затем используются в вагонах и локомотивах.

«В детстве я хотела стать врачом, акушеркой-гинекологиней. Мечтала увидеть, как рождается жизнь. Здесь, на комбинате, он тоже рождается. Прямо из расплавленного сырья – железной руды, агломерата, окатков и кокса – мы получаем продукцию, необходимую человечеству», – рассказывает Олеся Голуб. Речь идет о чугуне, арматуре и стальном прокате, которые нужны для возведения высоток и мостов, прокладки железной дороги и метро.

В металлургию Олеся попала случайно: экзамены в Днепровский государственный технический университет сдала за компанию с подругой. Начинала в доменном цехе на рабочей должности, потом перешла к административной работе. Полгода назад ей предложили стать мастером производства. Она колебалась: «Если на предыдущей должности отвечала за документы, то здесь – за жизнь людей».

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Сейчас она управляет участком, куда гигантские грузовые ковши доставляют шлак после выпуска из доменной печи. Голубь контролирует процесс транспортировки, распределяет подчиненных на отдельных участках, следит за безопасностью. Работа тяжелая: шумы, высокая температура, удушающий воздух, поэтому ее традиционно считают мужской. Преодолевать этот стереотип Олесю побуждают не только собственные амбиции, но и реалии жизни: часть металлургов сейчас в ВСУ, поэтому некоторые профессии, которые раньше были за мужчинами, овладевают женщинами.

Ранее издание The Monitor также отмечало, что война и мобилизация расширили карьерные возможности для женщин – все чаще они овладевают должностями, ранее считавшимися сугубо мужскими, в том числе в шахтах и металлургии.