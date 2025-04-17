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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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У Києві помітили трамвай з акваріумом в вагоні: як таке можливо

Після нашого звернення транспорт тимчасово зняли з маршруту.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
Трамвай

Трамвай у Києві / © AllTransUA.com

У Києві помітили трамвай з «акваріумом» в салоні. Так пасажири жартома назвали вікно трамваю «Електрон», де поміж скло потрапила чимала кількість води.

Трамвай з «акваріумом» помітили на лінії швидкісного трамваю, по маршруту №3, на станції «Політехнічна». Під час руху або зупинки вагону, рідина за склом гойдається хвильками. Люди спостерігають за переміщенням води з мулом і кажуть, що там не вистачає рибок.

ТСН.ua поцікавився у столичних транспортників, що сталося з вагоном і чому за склом утворився «акваріум».

Між склом у трамваї помітили велику кількість води / © скриншот з відео

Між склом у трамваї помітили велику кількість води / © скриншот з відео

Вода ймовірно затекла між скло вагону під час сильних дощів. Точно не відомо, скільки вже курсує транспорт з акваріумом всередині на лінії.

Як запевнили нас у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, йдеться про технічну несправність — утворення конденсату всередині склопакету.

«Це питання вже перебуває на контролі заводу-виробника. Після Великодніх свят спеціалісти підприємства прибудуть для проведення необхідних робіт з усунення дефекту», — повідомили нам у департаменті.

Поки не відомо, як трамвай з таким сюрпризом всередині випустили на лінію, але після нашого звернення, його зняли з маршруту для усунення несправності.

«Вагон тимчасово знято з лінії для технічного обстеження та недопущення дискомфорту для пасажирів. Безпека руху та комфорт пасажирів залишаються пріоритетом для КП „Київпастранс“, — зазначають у департаменті.

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