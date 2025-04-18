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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Оккупанты продвигаются в Донецкой области — DeepState

Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Война в Украине

Война в Украине / © Associated Press

За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись в районе населенных пунктов Розлив и в Константинополь Донецкой области .

Об этом говорится в сообщении DeepState .

В сообщении указывается, что российские захватчики продвигаются по Донецкой области.

"Враг продвинулся возле Разлива и в Константинополе", - говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что российские войска активизируют использование бронетехники в зоне боевых действий .

Мы ранее информировали, что на фронте фиксируется начало этапа более широкомасштабных наступательных действий .

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Дата публикации
Количество просмотров
1011
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