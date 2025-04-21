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На Одещині жінка підстрелила 5-річну онуку
Дівчинка отримала поранення нижньої щелепи та шиї. Наразі вона перебуває у лікарні під наглядом медиків.
На Одещині 50-річна жінка випадково вистрілила в онуку із пневматичної зброї. Дитина перебуває в лікарні.
Про це повідомили в поліції регіону.
Інцидент стався в одному з населених пунктів Ізмаїльського районі. За даними поліції, 50-річна жінка вирішила переховати вдома від онуків пневматичну гвинтівку їхнього батька, але випадково вистрілила з неї, поціливши у 5-річну онучку, яка була поруч.
Дівчинку госпіталізували до Одеської обласної дитячої клінічної лікарні. У неї поранення нижньої щелепи та шиї.
За цим фактом розпочали розслідування за ст. 128 Кримінального кодексу України — необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Максимальне покарання за це правопорушення — до двох років позбавлення волі.
Нагадаємо, у житловому подвірʼї Кам’янського сталася стрілянина з автомата. Попередньо, стрілець був напідпитку.