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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1483
Час на прочитання
1 хв

На Одещині жінка підстрелила 5-річну онуку

Дівчинка отримала поранення нижньої щелепи та шиї. Наразі вона перебуває у лікарні під наглядом медиків.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Поліція з'ясовує всі обставини трагедії

Поліція з’ясовує всі обставини трагедії / © Національна поліція України

На Одещині 50-річна жінка випадково вистрілила в онуку із пневматичної зброї. Дитина перебуває в лікарні.

Про це повідомили в поліції регіону.

Інцидент стався в одному з населених пунктів Ізмаїльського районі. За даними поліції, 50-річна жінка вирішила переховати вдома від онуків пневматичну гвинтівку їхнього батька, але випадково вистрілила з неї, поціливши у 5-річну онучку, яка була поруч.

Дівчинку госпіталізували до Одеської обласної дитячої клінічної лікарні. У неї поранення нижньої щелепи та шиї.

За цим фактом розпочали розслідування за ст. 128 Кримінального кодексу України — необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Максимальне покарання за це правопорушення — до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у житловому подвірʼї Кам’янського сталася стрілянина з автомата. Попередньо, стрілець був напідпитку.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1483
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