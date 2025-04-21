Лев викрав дівчинку з дому і вбив біля річки

Лев / © Unsplash

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У Кенії 14-річна дівчинка трагічно загинула внаслідок жахливого нападу тварини, коли її схопив і вбив лев поблизу природного заповідника.

Про це пише Daily Star.

Підліток перебувала у житловому комплексі на ранчо, що прилягає до Національного парку Найробі, коли дикий звір напав на неї і поніс у пащі.

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Команда рятувальників пішла кривавим слідом, що вів до річки Мбагаті, після того, як інший підліток, який став свідком нападу, повідомив про жахливий інцидент.

Тіло дівчинки було знайдено біля річки з великими ранами на спині, проте лев вже встиг втекти з місця події.

Кенійська служба дикої природи (KWS) оголосила, що після цього співробітники встановили пастку і посилили патрулювання, намагаючись знайти тварину. Вони також заявили, що «додаткові заходи безпеки» були впроваджені для запобігання будь-яких подальших нападів.

У своїй заяві вони зазначили: «Рейнджери KWS і групи реагування були швидко мобілізовані і відстежили плями крові, які привели до річки Мбагаті, де було знайдено тіло дівчинки з пораненнями в нижній частині спини. Лев не був помічений на місці події».

Національний парк Найробі, популярне місце для сафарі, розташований приблизно в 10 км від центру кенійської столиці. Парк є домівкою для різноманітних диких тварин, зокрема буйволів, жирафів, леопардів, гепардів і левів.

KWS, державне агентство, що займається охороною дикої природи, також повідомило про трагічну загибель 54-річного чоловіка в результаті нападу слона в Ньєрі, регіоні, розташованому приблизно в 125 км від Найробі. Під час прогулянки лісом Мере чоловік зіткнувся зі слоном і дістав важку травму грудної клітки, множинні переломи ребер та внутрішні пошкодження внаслідок нападу. Попри те, що його швидко доправили до медичного закладу, незабаром після прибуття він був оголошений померлим.

Торік у лютому зграя гієн жорстоко вбила одну людину і поранила двох інших біля кампусу Мультимедійного університету, розташованого на околиці кенійської столиці. Цей інцидент підбурив сотні студентів перекрити дороги на знак протесту проти того, що вони вважали недостатніми заходами безпеки.

Крім того, 10-річний хлопчик дістав травми внаслідок нападу гієни пізніше того ж року.

У вересні KWS опублікував заяву, в якій пояснив «гієнну загрозу» «спалахом сказу» і застеріг мешканців від самосуду. Джозеф Дадача, старший помічник директора KWS, показав, що декілька гієн було «втихомирено» під час їхніх операцій, причому деякі тварини під час обстеження виявилися позитивними на сказ.

Нагадаємо, нещодавно в Індонезії 7-метровий пітон проковтнув бабусю. Жінку не вдалося врятувати.