Лев похитил девочку из дома и убил у реки

Лев / © Unsplash

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В Кении 14-летняя девочка трагически погибла в результате ужасного нападения животного, когда его схватил и убил лев вблизи природного заповедника.

Об этом пишет Daily Star.

Подросток находился в жилом комплексе на ранчо, прилегающем к Национальному парку Найроби, когда дикий зверь напал на нее и унес в пасти.

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Команда спасателей пошла по кровавому следу, который вел к реке Мбагати, после того, как другой подросток, ставший свидетелем нападения, сообщил об ужасном инциденте.

Тело девочки было найдено у реки с большими ранами на спине, однако лев уже успел сбежать с места происшествия.

Кенийская служба дикой природы (KWS) объявила, что после этого сотрудники установили ловушку и усилили патрулирование, пытаясь найти животное. Они также заявили, что «дополнительные меры безопасности» были предприняты для предотвращения каких-либо дальнейших нападений.

В своем заявлении они отметили: «Рейнджеры KWS и группы реагирования были быстро мобилизованы и отследили пятна крови, которые привели к реке Мбагат, где было обнаружено тело девочки с ранениями в нижней части спины. Лев не был замечен на месте происшествия».

Национальный парк Найроби, популярное место для сафари, расположен примерно в 10 км от центра кенийской столицы. Парк является домом для диких животных, в частности буйволов, жирафов, леопардов, гепардов и львов.

KWS, государственное агентство, занимающееся охраной дикой природы, также сообщило о трагической гибели 54-летнего мужчины в результате нападения слона в Ньере, регионе, расположенном примерно в 125 км от Найроби. Во время прогулки по лесу Мере мужчина столкнулся со слоном и получил тяжелую травму грудной клетки, множественные переломы ребер и внутренние повреждения в результате нападения. Несмотря на то, что его быстро доставили в медицинское учреждение, вскоре после прибытия он был объявлен умершим.

В феврале в прошлом году гиена жестоко убила одного человека и ранила двух других возле кампуса Мультимедийного университета, расположенного на окраине кенийской столицы.

Кроме того, 10-летний мальчик получил травмы в результате нападения гиены позже в том же году.

В сентябре KWS опубликовал заявление, в котором объяснил «гиенную угрозу» «вспышкой бешенства» и предостерег жителей от самосуда.

Напомним, недавно в Индонезии 7-метровый питон проглотил бабушку. Женщину не удалось спасти.