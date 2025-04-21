- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 571
- Время на прочтение
- 1 мин
В России объявили о завершении «пасхального перемирия»: что дальше
Минобороны РФ заявило о возобновлении «СВО» после завершения «пасхального перемирия».
Министерство обороны России заявило о завершении 21 апреля «пасхального перемирия» и продолжении войны — так называемой «специальной военной операции». Традиционно в ведомстве обвинили Украину в нарушении условий перемирия.
Об этом говорится в заявлении российского Минобороны 21 апреля.
После окончания «пасхального перемирия», действовавшего с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля, россияне заявили о продолжении проведения «СВО».
Как утверждается в заявлении Минобороны России, их войска «строго соблюдали режим прекращения огня» в течение этого периода, оставаясь на ранее занятых позициях.
В то же время в ведомстве обвинили Украину в нарушении условий перемирия. Россияне утверждают, что украинские войска якобы продолжали обстрелы, в том числе артиллерийские удары и использование дронов, по позициям российских войск.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предлагал продлить объявленное Россией «пасхальное перемирие» на следующие 30 дней с полным прекращением огня, однако по состоянию на вечер 20 апреля Москва не ответила на предложение.