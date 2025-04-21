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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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В России объявили о завершении «пасхального перемирия»: что дальше

Минобороны РФ заявило о возобновлении «СВО» после завершения «пасхального перемирия».

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Война в Украине

Война в Украине / © Associated Press

Министерство обороны России заявило о завершении 21 апреля «пасхального перемирия» и продолжении войны — так называемой «специальной военной операции». Традиционно в ведомстве обвинили Украину в нарушении условий перемирия.

Об этом говорится в заявлении российского Минобороны 21 апреля.

После окончания «пасхального перемирия», действовавшего с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля, россияне заявили о продолжении проведения «СВО».

Как утверждается в заявлении Минобороны России, их войска «строго соблюдали режим прекращения огня» в течение этого периода, оставаясь на ранее занятых позициях.

В то же время в ведомстве обвинили Украину в нарушении условий перемирия. Россияне утверждают, что украинские войска якобы продолжали обстрелы, в том числе артиллерийские удары и использование дронов, по позициям российских войск.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предлагал продлить объявленное Россией «пасхальное перемирие» на следующие 30 дней с полным прекращением огня, однако по состоянию на вечер 20 апреля Москва не ответила на предложение.

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