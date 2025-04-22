Ребенок выпал из окна 25-го этажа и чудом выжил

Многоэтажка / © Freepik

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В Китае девятилетняя девочка чудом выжила после падения с 25 этажа дома.

Инцидент произошел в городе Таншань, провинция Хэбэй, 27 марта, когда она была одна в своей комнате, сообщает SCMP.

Почувствовав жару, девочка, имя которой не разглашается, решила открыть окно. К сожалению, конструкция окна была неплотной, в результате чего она упала и приземлилась на платформу 18 этажами ниже.

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Ее мама Шен была на работе, когда произошел несчастный случай, и получила звонок от мужа, сообщившего, что их дочь исчезла.

«Моя дочь должна была делать домашнее задание в своей комнате. Но когда ее отец пошел звать ее на ужин, он не смог ее найти», — объяснила Шен.«Он трижды выглядывал в окно, но не увидел никого на земле, кроме пары тапок».

Семья узнала о местонахождении дочери, когда позвонил менеджер по управлению недвижимостью их дома и сообщил, что девочка лежит на площадке седьмого этажа.

«Житель седьмого этажа услышал шум и заметил, что что-то упало. Они вышли на улицу, увидели, что это девочка, и позвонили в компанию по управлению недвижимостью», — рассказала Ай, коллега Шен, сопровождавшая ее и ее мужа во время поисков дочери.

После приземления на нижнюю платформу девочка отошла на несколько шагов от места падения, отец не видел ее из их дома.

«Она прошла несколько шагов, но ей пришлось прилечь, потому что ей было очень больно», — сказала Ай. «Когда мы нашли ее, она была одета в школьную форму, а вокруг рта и ушей было много крови. Ее глаза были отечны от сгустков крови, но она была в сознании».

«Мы были напуганы. Я была растеряна. Первое, что сказала моя дочь, когда увидела меня, было: «Мама, спаси меня», — вспоминает Шен.

Поскольку все больницы в Таншане отказались лечить ее при таких обстоятельствах, родители быстро перевезли ее в больницу в Пекине, примерно в 200 км.

В Пекинской детской больнице у девочки диагностировали переломы рук, надбровной дуги и грудного позвонка. По словам Шен, к счастью, ее мозг не пострадал.

Она перенесла несколько операций и через 10 дней была выписана из больницы. В конце апреля она должна вернуться на повторное обследование.

«Моя свекровь потеряла сознание, когда услышала о падении моей дочери. Мы ощутили некоторое облегчение только тогда, когда состояние моей дочери стабилизировалось», — рассказала мама. «Выживание моей дочери заставило всех поверить, что ее защищает Всевышний. Это действительно чудо!».

Напомним, лев похитил девочку из дома и убил у реки. Ребенок находился в жилом комплексе на ранчо рядом с Национальным парком Найроби.