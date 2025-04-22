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РФ утром запустила 77 "Шахедов": сколько дронов сбила ПВО
РФ устроила массированный обстрел Украины днем 22 апреля. Кроме 77 «Шахедов» оккупанты выпустили более 130 КАБов.
Российские оккупанты в течение сегодняшнего дня, 22 апреля, атаковали Украину своими ударными беспилотниками.
О деталях атакипередают Воздушные силы ВСУ.
С 8 утра противник атаковал нашу территорию 77 ударными БпЛА (беспилотниками-имитаторами других типов). Дроны запускали из Курска, Брянска и Приморско-Ахтарска. В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Черкасщина и Запорожье.
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
«По состоянию на 18.00 подтверждено ущерб 38 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны 31 вражеский беспилотник-имитатор — локационно потерянный (без негативных последствий)», — говорится в сообщении.
Кроме того, за эти сутки оккупанты выпустили более 130 управляемых авиабомб, одна из которых попала в многоэтажку в Запорожье.
Напомним, сегодня Харьков атаковали 12 «Шахедов».
Свидетель рассказал, на какие объекты ориентировались россияне во время удара по Харькову.