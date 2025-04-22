РФ утром запустила 77 "Шахедов": сколько дронов сбила ПВО

Массированный удар 22 апреля / © ТСН.ua

Реклама

Российские оккупанты в течение сегодняшнего дня, 22 апреля, атаковали Украину своими ударными беспилотниками.

О деталях атакипередают Воздушные силы ВСУ.

С 8 утра противник атаковал нашу территорию 77 ударными БпЛА (беспилотниками-имитаторами других типов). Дроны запускали из Курска, Брянска и Приморско-Ахтарска. В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Черкасщина и Запорожье.

Реклама

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

«По состоянию на 18.00 подтверждено ущерб 38 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны 31 вражеский беспилотник-имитатор — локационно потерянный (без негативных последствий)», — говорится в сообщении.

© Facebook / Командование Воздушных Сил ВСУ

Кроме того, за эти сутки оккупанты выпустили более 130 управляемых авиабомб, одна из которых попала в многоэтажку в Запорожье.

Напомним, сегодня Харьков атаковали 12 «Шахедов».

Свидетель рассказал, на какие объекты ориентировались россияне во время удара по Харькову.