РФ зранку запустила 77 "Шахедів": скільки дронів збила ППО

Масований удар 22 квітня / © ТСН.ua

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Російські окупанти протягом сьогоднішнього дня, 22 квітня, атакували Україну своїми ударними безпілотниками.

Про деталі атаки передають Повітряні сили ЗСУ.

Від 8 ранку противник атакував нашу територію 77 ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів). Дрони запускали з Курська, Брянська і Приморсько-Ахтарська. Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Черкащина та Запоріжжя.

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Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«Станом на 18.00 підтверджено збиття 38 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 31 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків)», — йдеться в повідомленні.

© Facebook / Командування Повітряних Сил ЗСУ

Крім того, протягом цієї доби окупанти випустили понад 130 керованих авіабомб, одна з яких влучила у багатоповерхівку в Запоріжжі.

Нагадаємо, що сьогодні Харків атакували 12 «Шахедів».

Свідок розповів, на які об’єкти націлювались росіяни під час удару по Харкову.