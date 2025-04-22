ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
254
Час на прочитання
1 хв

РФ зранку запустила 77 "Шахедів": скільки дронів збила ППО

РФ влаштувала масований обстріл України вдень 22 квітня. Крім 77 «Шахедів», окупанти випустили понад 130 КАБів.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Масований удар 22 квітня

Масований удар 22 квітня / © ТСН.ua

Російські окупанти протягом сьогоднішнього дня, 22 квітня, атакували Україну своїми ударними безпілотниками.

Про деталі атаки передають Повітряні сили ЗСУ.

Від 8 ранку противник атакував нашу територію 77 ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів). Дрони запускали з Курська, Брянська і Приморсько-Ахтарська. Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Черкащина та Запоріжжя.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«Станом на 18.00 підтверджено збиття 38 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 31 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків)», — йдеться в повідомленні.

/ © Facebook / Командування Повітряних Сил ЗСУ

© Facebook / Командування Повітряних Сил ЗСУ

Крім того, протягом цієї доби окупанти випустили понад 130 керованих авіабомб, одна з яких влучила у багатоповерхівку в Запоріжжі.

Нагадаємо, що сьогодні Харків атакували 12 «Шахедів».

Свідок розповів, на які об’єкти націлювались росіяни під час удару по Харкову.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie