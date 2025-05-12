США і Китай уклали торговельну угоду: що відомо

Прапори США та Китаю / © Associated Press

Реклама

Уряди США та Китаю уклали торговельну угоду. Йдеться, зокрема, про зміни у митних ставках.

Про це повідомляє Білий дім.

Як зазначається у спільній заяві, сторони:

Реклама

визнають важливість своїх двосторонніх економічних та торговельних відносин для обох країн та світової економіки;

вважають, що продовження обговорень має потенціал для вирішення проблем кожної сторони в їхніх економічних та торговельних відносинах;

рухаються вперед у дусі взаємної відкритості, постійного спілкування, співпраці та взаємоповаги.

Яких заходів сторони зобов’язуються вжити до 14 травня

Повідомляється, що США змінять застосування додаткової адвалорної ставки мита на товари Китаю, призупинивши її дію на 24 відсоткові пункти на початковий період у 90 днів. Водночас збережеться решта адвалорної ставки у розмірі 10 відсотків відповідно до умов зазначеного розпорядження. Йдеться також про скасування змінених додаткових адвалорних ставок мита на ці товари.

«Китай відповідно змінить застосування додаткової адвалорної ставки мита на товари зі Сполучених Штатів шляхом призупинення дії 24 процентних пунктів цієї ставки на початковий період у 90 днів, зберігаючи при цьому решту додаткової адвалорної ставки у розмірі 10 відсотків на ці товари, скасувавши змінені додаткові адвалорні ставки мита на ці товари та вживши всіх необхідних адміністративних заходів для призупинення або скасування нетарифних контрзаходів», — йдеться у повідомленні.

Після вжиття вищезазначених заходів «Сторони створять механізм для продовження обговорення економічних та торговельних відносин». Вони можуть проводитися почергово в Китаї та Сполучених Штатах або в третій країні за згодою сторін. За потреби обидві сторони можуть проводити консультації на робочому рівні з відповідних економічних та торговельних питань.

Раніше йшлося про те, що США оголосили про укладення торговельної угоди з Китаєм після дводенних переговорів у Женеві, які завершилися досягненням згоди між сторонами.

Реклама

Очікувалося, що вранці 12 травня відбудеться брифінг, під час якого представники уряду оприлюднять деталі домовленостей. Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що сторони досягли суттєвого прогресу в ключових питаннях переговорів.

Торговий представник США Джеймісон Грір, зі свого боку, підкреслив, що швидкий прогрес у перемовинах може свідчити про те, що розбіжності між сторонами були меншими, ніж передбачалося.