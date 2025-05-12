Україна погодилась на перемир’я, тепер Путін під тиском / © Associated Press

Реклама

Зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні досягають кульмінації. Новий поштовх дипломатії Трамп зробив у четвер, закликавши лідерів домовитися про перемир’я. У неділю він повторно звернувся до Зеленського та Путіна.

Про це пише Bloomberg.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський публічно звернувся до Володимира Путіна з пропозицією провести переговори.

Реклама

Напередодні Зеленський підтвердив, що 15 травня відвідає Стамбул, де, за ініціативою Путіна, можуть відбутися прямі переговори між Україною та Росією.

Зрушення у справі України відбуваються паралельно з активізацією американської зовнішньої політики — цього тижня Трамп має відвідати держави Перської затоки. Вашингтон також повідомив про прогрес у переговорах з Китаєм щодо торгівлі, з Іраном щодо ядерної програми, щодо стримування конфлікту в Газі, а також зниження напруженості між Індією та Пакистаном.

Зібравши вночі, 11 травня, журналістів у Кремлі, Путін заявив, що на 30-денне перемир’я Росія не піде.

Напередодні лідери країн «коаліції охочих» висунули ультиматум Москві, вимагаючи розпочати 12 травня повне та безумовне припинення вогню. Цю ідею підтримав Трамп.

Реклама

Пізніше Путін відмовився виконати їхню вимогу, запропонувавши домовлятися про перемир’я на переговорах у Стамбулі 15 травня.

Нагадаємо, Дональд Трамп під час своєї виборчої кампанії обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години перебування на посаді, потім — за 100 днів свого президентства, і останній дедлайн уже близько.

І хоча Трамп і його команда на днях заявляли, що бачать прогрес і що угода про мир уже близько, смертоносні нічні удари по Києву та інших частинах України показують, що кінця війни не видно.