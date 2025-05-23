Удар по Одеському порту: з’явились деталі про атаку і руйнування

Контейнер горить в Одеському порту після атаки 23 травня / © Олексій Кулеба

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Під час російської атаки на порт в Одесі 23 травня техніка перевантажувала контейнери. У порту зафіксовані пошкодження, постраждали цивільні працівники підприємства.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Через атаку на Одесу загинув працівник порту. Ще восьмеро цивільних працівників підприємства зазнали поранень.

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Внаслідок ударів були пошкоджені машинне відділення, вибито вікна і двері в адміністративних будівлях, знищені транспортні засоби та техніка.

«Це був звичайний робочий день у звичайному українському порту. Люди працювали, техніка перевантажувала контейнери. Не було жодного військового об’єкта — тільки цивільна інфраструктура», — йдеться у заяві міністра.

Він акцентував, що Росія знову вдарила по мирному, стратегічно важливому об’єкту, який має значення для продовольчої безпеки світу.

За інформацією Кулеби, загалом за час великої війни російська армія пошкодила та знищила майже 400 об’єктів портової інфраструктури, понад 30 суден. Постраждали 106 цивільних.

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Нагадаємо, посеред дня 23 травня росіяни атакували Одесу балістикою: завдали двох ракетних ударів. Через це загинув працівник порту, ще восьмеро людей отримали поранення.

Окрім того, вранці війська РФ атакували Одесу безпілотниками. Під час атаки ворога випробував новий дрон, який українські сили протиповітряної оборони раніше не фіксували. Візуально цей БпЛА нагадував «Ланцет».