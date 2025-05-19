Зеленський про обмін полонених 1000 на 1000: "Є речі, на які ми не підемо"

Президент Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Президент Володимир Зеленський підтвердив, що тривають переговори про масштабний обмін військовополоненими за формулою “1000 на 1000”, але наголосив — діти не можуть бути предметом торгу.

Про це Зеленський повідомив під час пресконференції.

“Сьогодні говоримо про обмін військовополонених, можуть розглядатися — і з нашого боку були сигнали — щодо політв’язнів і журналістів. Але міняти дітей на військових — ми не підтримуємо такий підхід”, — сказав Зеленський під час брифінгу.

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Президент наголосив, що повернення дітей має відбуватися безумовно.

“Це несправедливо і це поза законом, навіть поза законом війни”, — додав він.

За словами Зеленського, питаннями обміну займається спеціальна група під керівництвом міністра оборони Рустема Умєрова спільно зі Службою безпеки України та розвідкою.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що Україна разом з партнерами розглядає можливість проведення міжнародної зустрічі щодо закінчення війни.

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