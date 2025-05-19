Зеленський розповів, про що говорив із Трампом

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський розповів, про що сьогодні, 19 травня, говорив зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

Про це глава держави сказав на брифінгу з журналістами.

Найголовніша тема переговорів — це припинення вогню. Друге — це готовність США піти до більш серйозних санкційних кроків.

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«І я дуже його (Трампа — Ред.) попросив подумати про це і застосувати, якщо Росія не підтримуватиме припинення вогню і не захоче закінчити цю війну. Третє — я попросив перед його розмовою з Путіним не ухвалювати рішення про Україну без нас. Для нас це принципові речі, і дуже важливі», — сказав Зеленський.

Крім особистої розмови, Зеленський провів переговори з Трампом в іншому форматі, до яких підключили президента Франції Макрона, прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні та президента Фінляндії Александра Стубба. Також присутніми були канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«У нас була така розмова. Розмови були довгі, різні за характером. Я так розумію, що президент Трамп вважає, що найважливіші — прямі перемовини між Україною і Росією. Це його позиція, він її продемонстрував. Ми довго про це говорили. В сухому залишку він вважає, що російська сторона даватиме відповідні сигнали, які вони бачать, як може бути припинення вогню і наступні кроки їхнього бачення. Я своєю чергою попросив президента Трампа, що якщо бачення російської сторони не буде підтримано українською стороною, ми б хотіли, щоб ми про це мали можливість поговорити, щоб США мали можливість розглядати це як небажання російської сторони закінчити війну», — зазначив Зеленський.

Раніше президент Зеленський назвав три можливі майданчики для міжнародної зустрічі щодо закінчення війни.

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Нагадаємо, ввечері 19 травня завершилися телефонні перемовини Путіна і Трампа, які тривали понад дві години. Перед своєю розмовою з Путіним Трамп зателефонував Володимиру Зеленському.