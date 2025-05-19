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Зеленський розповів, про що говорив із Трампом
Президент Зеленський розповів деталі своєї розмови з Дональдом Трампом, до якої була залучена низка європейських лідерів.
Президент Володимир Зеленський розповів, про що сьогодні, 19 травня, говорив зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.
Про це глава держави сказав на брифінгу з журналістами.
Найголовніша тема переговорів — це припинення вогню. Друге — це готовність США піти до більш серйозних санкційних кроків.
«І я дуже його (Трампа — Ред.) попросив подумати про це і застосувати, якщо Росія не підтримуватиме припинення вогню і не захоче закінчити цю війну. Третє — я попросив перед його розмовою з Путіним не ухвалювати рішення про Україну без нас. Для нас це принципові речі, і дуже важливі», — сказав Зеленський.
Крім особистої розмови, Зеленський провів переговори з Трампом в іншому форматі, до яких підключили президента Франції Макрона, прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні та президента Фінляндії Александра Стубба. Також присутніми були канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
«У нас була така розмова. Розмови були довгі, різні за характером. Я так розумію, що президент Трамп вважає, що найважливіші — прямі перемовини між Україною і Росією. Це його позиція, він її продемонстрував. Ми довго про це говорили. В сухому залишку він вважає, що російська сторона даватиме відповідні сигнали, які вони бачать, як може бути припинення вогню і наступні кроки їхнього бачення. Я своєю чергою попросив президента Трампа, що якщо бачення російської сторони не буде підтримано українською стороною, ми б хотіли, щоб ми про це мали можливість поговорити, щоб США мали можливість розглядати це як небажання російської сторони закінчити війну», — зазначив Зеленський.
Раніше президент Зеленський назвав три можливі майданчики для міжнародної зустрічі щодо закінчення війни.
Нагадаємо, ввечері 19 травня завершилися телефонні перемовини Путіна і Трампа, які тривали понад дві години. Перед своєю розмовою з Путіним Трамп зателефонував Володимиру Зеленському.