Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский рассказал, о чем сегодня, 19 мая, говорил со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Об этом глава государства сказал на брифинге с журналистами.

Самая главная тема переговоров — это прекращение огня. Второе — это готовность США пойти к более серьезным санкционным шагам.

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«И я очень его (Трампа — Ред.) попросил подумать об этом и применить, если Россия не будет поддерживать прекращение огня и не захочет закончить эту войну. Третье — я попросил перед его разговором с Путинем не принимать решения об Украине без нас. Для нас это принципиальные вещи и очень важные», — сказал Зеленский.

Кроме личного разговора, Зеленский провел переговоры с Трампом в другом формате, к которым подключили президента Франции Макрона, премьер-министров Италии Джорджу Мэлони и президента Финляндии Александра Стубба. Также был канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

«У нас был такой разговор. Разговоры были длинные, разные по характеру. Я так понимаю, что президент Трамп считает, что важнейшие прямые переговоры между Украиной и Россией. Это его позиция, он ее продемонстрировал. Мы долго об этом говорили. В сухом остатке он считает, что российская сторона будет давать ответные сигналы, которые они видят, как может быть прекращение огня и последующие шаги их видения. Я в свою очередь попросил президента Трампа, что если видение российской стороны будет не поддержано украинской стороной, мы бы хотели, чтобы мы об этом могли поговорить, чтобы США имели возможность рассматривать это как нежелание российской стороны закончить войну», — отметил Зеленский.

Ранее президент Зеленский назвал три возможных площадки для международной встречи по завершению войны.

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Напомним, вечером 19 мая завершились телефонные переговоры Путина и Трампа, продолжавшиеся более двух часов. Перед своим разговором с Путиным Трамп позвонил по телефону Владимиру Зеленскому.