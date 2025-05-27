Загроза на Сумщині: у ДПСУ повідомили про активність окупантів

Російська армія. / © Associated Press

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Останнім часом російська армія почала розширювати зону застосування тактики малих штурмових груп у Сумській області.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі hromadske.

З його слів, групи окупантів інколи намагаються “залетіти” на територію України на квадроциклах та мотоциклах. Росіяни задіюють швидкість, аби максимально просунутися вглиб країни. Після цього вони намагаються закріпитися в умовних норах та вичікувати підкріплення для того, щоб більшими силами вести бої.

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Найбільш активно такі групи загарбників діють у напрямку Басівки та Журавки. Але вони також розширюють цю тактику в напрямку Веселівки та Володимирівки.

“Це постійні дії противника. Зараз бачимо, що вони намагаються розширити цю зону. Якщо раніше було Новеньке, далі — напрямок населеного пункту Басівка, Журавка, то зараз, на жаль, фіксуємо подібне ще на двох напрямках населених пунктів”, - висловився Демченко.

З його слів, це триває вже не один тиждень. Окрім того, загарбники щоденно обстрілюють з артилерії, дронів і авіації усе прикордоння.

Демченко повідомив, що на Сумщині найактивніше з усього російського кордону діють ДРГ. Диверсанти більш активні на півночі Сумщини, ближче до Чернігівської області, або південніше - ближче до Харківщини.

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Своєю чергою, українські військові використовують усе наявне озброєння, щоб знищувати ці ворожі групи.

Ситуація на Сумщині

Станом на 26 травня в Сумській області під контролем РФ перебувають населені пункти Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотінської громади. Місцева влада кажеш, що мирного населення там не залишилося, люди були евакуйовані.

Зауважимо, УВ “Курськ” заявляли про те, що російські військові не зайшли до Юнаківки. Інформація ворога не відповідає дійсності.

Військовий експерт Микола Маломуж каже, що ситуація на Сумщині залишається напруженою та маневровою. Росіяни проникають в окремі населені пункти, але не можуть закріпитися. Сили оборони не дають ворогу сформувати плацдарм.

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Керівник пресслужби 15 мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов заявляє загрозу на кордоні. З його слів, Сумська область є одним із пріоритетних напрямків для російської окупаційної армії. Ворожі обстріли регіону посилюються.

Дата публікації 20:18, 21.05.25 Кількість переглядів 439 Діти серед постраждалих: моторошний удар по Київщині! Суми без світла й води