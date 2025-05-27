Як зробити, щоб троянди квітнули все літо / © unsplash.com

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Про особливий природній настій написали у виданні “На пенсії”. Він складається з мінеральних добрив та коров’яку.

Завдяки такому підживленню в травні троянда формує велику кількість бутонів, які влітку зацвітають пишними суцвіттями рясних квітів.

Приготувати розчин дуже просто. Потрібно лише розвести у воді настій коров’яку (пропорції 1:10), а потім внести це підживлення під кожен кущик троянди. На один потрібно не менше 3 літрів.

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Проводьте таке підживлення раз на два тижні аж до початку квітіння.

Не забудьте додатково підживити троянди мінеральними добривами. Візьміть 1 ч. ложку сечовини, розведіть її у 10 л води, а потім підлийте кожен кущик 3 л підживлення.