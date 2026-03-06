NASA розкрило, коли астероїд-вбивця пролетить повз Місяць: чи загрожує він Землі

Астероїд (ілюстративне фото)

Астероїд 2024 YR4, який раніше вважали потенційно небезпечним, не зіткнеться з Місяцем. Нові дані космічного телескопа «Джеймс Вебб» дозволили вченим NASA уточнити траєкторію об’єкта та повністю виключити можливість катастрофи у грудні 2032 року.

Про це пише Unilad.

Точність вимірювань і нова дистанція

Згідно з оновленим аналізом Центру дослідження навколоземних об’єктів (CNEOS), 22 грудня 2032 року космічне тіло пролетить на відстані близько 21 200 кілометрів від місячної поверхні. Попередні розрахунки, зроблені на початку 2025-го, вказували на 4,3% ймовірності зіткнення. Проте нові спостереження, проведені 18 та 26 лютого, зняли цю невизначеність.

У NASA підкреслили, що сама траєкторія астероїда не змінилася — науковці лише отримали точніші дані про його рух завдяки надчутливим інструментам телескопа «Джеймс Вебб».

Роль телескопа «Джеймс Вебб» у дослідженні

Об’єкт 2024 YR4, розмір якого сягає близько 90 метрів (приблизно як Статуя Свободи), тривалий час був занадто слабким для спостереження наземними телескопами. Команда Лабораторії прикладної фізики Джонса Гопкінса використала потужність «Вебба», щоб зафіксувати одні з найслабших сигналів астероїдів в історії спостережень.

Цей космічний камінь раніше класифікували як «вбивцю міст» через масштаб руйнувань, які б він міг спричинити в разі падіння на Землю.

Безпека на найближче століття

Фахівці Лабораторії реактивного руху в Каліфорнії підтвердили, що астероїд не становить загрози ані для Місяця, ані для Землі протягом наступних ста років.

«Ймовірність зіткнень часто змінюється, оскільки нові дані покращують наші орбітальні моделі», — пояснили представники NASA.

Попри те, що конкретно цей об’єкт більше не вважається загрозою, космічне агентство продовжує моніторинг навколоземного простору в межах програми планетарної оборони.

