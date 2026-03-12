Війна в Україні може закінчитись "вже сьогодні" - Келлог назвав головну умову

Кіт Келлог / © скриншот з відео

Перемир’я між Україною та Росією стане реальністю лише тоді, коли очільник Кремля Володимир Путін усвідомить неможливість подальших територіальних здобутків.

Про це заявив колишній спецпосланець президента США Кіт Келлог під час інтерв’ю NHK.

За оцінкою Келлога, технічно припинення вогню можливе «вже сьогодні», якщо сторони погодяться на замороження актуальної лінії фронту. Проте головною проблемою залишається небажання російського керівництва йти на реальний мир.

Ексспецпосланець президента США чітко сформулював базову умову для початку діалогу: «Путін має погодитися на те, що не отримає більше жодних українських територій».

За його словами, тільки після цього усвідомлення з боку Москви з’явиться простір для конструктивних перемовин.

Аналізуючи вимоги сторін, Келлог назвав одну з найбільших проблем у потенційних переговорах — статус східних регіонів України.

За його словами, Росія категорично вимагає повного виходу українських військ з території Донбасу. Водночас Україна стоїть на незмінній позиції та не збирається поступатися своїми суверенними територіями.

Американський політик звернув окрему увагу на ціну, яку Росія платить за продовження агресії. Келлог наголосив, що міжнародні санкції завдають серйозного та довготривалого удару по російській економіці, обмежуючи можливості Кремля фінансувати військову машину.

Окрім економічного тиску, Росія зазнає безпрецедентних втрат в особовому складі. За даними, які озвучив Келлог, кількість убитих і поранених російських військовослужбовців наразі становить від 1,2 до 1,4 мільйона осіб.

Коментуючи психологічний стан та мотивацію російського диктатора, Келлог висловив думку, що Путіним керує глибокий страх перед втратою влади та власного життя.

Політик провів історичну паралель, зазначивши, що Путін панічно боїться стати другим Миколою II. Спецпосланець нагадав, що останнього російського царя було застрелено після того, як він зрікся престолу. Саме цей страх перед фізичним знищенням у разі поразки або втрати контролю над ситуацією змушує очільника Кремля продовжувати війну будь-якою ціною.

Мирні переговори України та Росії — останні новини

У Кремлі продовжують зухвало заявляти, мовляв, «зацікавлені у врегулюванні» війни в Україні, яку самі ж розпочали.

Зі свого боку Володимир Зеленський розраховує на проведення нового раунду переговорів за участю України, РФ та США вже наступного тижня.